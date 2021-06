De Grand Prix van Rusland zal vanaf 2023 niet meer op het bekende circuit van Sotsji verreden worden, maar op het nieuwe Igora Drive nabij Sint-Petersburg. De Formule 1 heeft een principeakkoord bereikt met dat circuit, dat over de benodigde Grade 1-licentie beschikt om een Formule 1-race te mogen organiseren.

De Formule 1 komt al sinds 2014 in het Russische Sotsji, waar de coureurs langs de sportcomplexen van de Olympische Winterspelen van datzelfde jaar scheuren. Het Sochi Autodrom leverde niet altijd spektakel op en groeide uit tot het bolwerk van Mercedes, dat alle zeven races aldaar won. Er werd al een tijdje gekeken naar andere opties voor de Russische Grand Prix. Daarbij werd Sint-Petersburg genoemd, al waren de plannen nooit concreet.

Tot nu. Igora Drive, een circuit op 54 kilometer van Sint-Petersburg, heeft vorig jaar de benodigde Grade 1-licentie verkregen. Dat betekent dat het circuit officieel een Formule 1-race mag organiseren. Het 4,086 kilometer lange circuit heeft 15 bochten en zal vanaf 2023 het toneel zijn van de Russische Grand Prix, laat Formule 1-baas Stefano Domenicali weten.

Foto: Motorsport Images

“Ik ben verheugd te kunnen bevestigen dat de Russische Grand Prix vanaf 2023 gehouden zal worden op Igora Drive”, laat Domenicali in een verklaring weten. De Italiaan was eerder deze week nog op bezoek geweest bij het circuit. “Dit is het resultaat geweest van intensief werk met onze Russische partners en een gedetailleerde studie van dit heerlijke circuit.”

“Ik ben onder de indruk van Sint-Petersburg en ik heb er alle vertrouwen in dat de Russische Grand Prix op Igora Drive een geweldig evenement zal worden”, aldus de Formule 1-baas.

Het circuit Igora Drive is ontworpen door Hermann Tilke. In 2017 begon men aan de bouw van het circuit, dat in 2019 haar deuren opende. Vorig jaar had het ook het toneel moeten zijn van meerdere internationale races. De DTM, W-Series en het World Rallycross Championship zouden naar het Russische circuit afreizen, totdat het coronavirus roet in het eten gooide.