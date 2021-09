Tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Emerson Fittipaldi is benieuwd hoe het volgende titanenduel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton zich zal gaan ontvouwen. De Braziliaan verwacht ‘de nodige opwinding’ indien de kampioenskandidaten elkaar opnieuw op de baan tegenkomen. “Ik kijk net als iedereen uit naar de Russische Grand Prix.”

Hij geniet intens van de strijd tussen King Lewis en zijn natuurlijke troonopvolger Max Verstappen. De rivaliteit is in zijn optiek een zegen voor de Formule 1. Volgens Fittipaldi, zo zegt de ambassadeur van kelbet.nl, is 2021 nu al een ‘geweldig jaar’ voor de sport. “Deze jongens vechten het hele seizoen met elkaar”, stelt de Braziliaan. “En dat is natuurlijk goed voor het kampioenschap.”

In Monza ging het twee weken geleden desondanks mis in ronde 26. In de eerste chicane van het hogesnelheidscircuit gaven beide coureurs geen duimbreed toe, met als gevolg een stevige aanvaring die de race voor zowel Verstappen als Hamilton direct beëindigde. De Nederlander werd door de wedstrijdleiding als schuldige aangewezen met een gridstraf van drie posities in Sotsji als consequentie. Daar komt ook nog een straf voor een motorwissel bovenop.

Lees ook: Verstappen start achteraan in Rusland na motorwissel

“Max wilde Lewis niet raken, maar als eerste de bocht doorkomen”, zo analyseert Fittipaldi (74) het incident op Italiaanse bodem. “Ik vond het een eerlijk gevecht. Max probeert alles om zijn eerste wereldtitel te winnen, Lewis doet alles om zijn achtste te veroveren. Als je toegewijd bent en gemotiveerd, zoals zij, ga je soms te ver. Maar bij dit soort duels is er nu eenmaal altijd een hoog risico. Dat hoort bij de sport, is nooit anders geweest. Daarom ben ik benieuwd wat er in Rusland gaat gebeuren als ze weer naast elkaar op de baan komen. Het zal zeker de nodige opwinding veroorzaken.”

Volgens de oude meester zullen mentale spelletjes Verstappen niet uit zijn evenwicht brengen, zoals Verstappen zelf in Sotsji ook al aangaf. “Max is minder ervaren onder druk dan Lewis, maar mentaal net zo sterk. Hij laat steeds weer zien dat hij kampioensmateriaal is. Dat weet Max zelf ook, het geeft hem veel vertrouwen. Max weet dat hij dit jaar wereldkampioen kan worden. En als alles goed gaat, wordt hij het. En dat weet Lewis ook.”

Lees ook: Regen spelbreker? F1-teams voorbereid op zondagse kwalificatie