Red Bull heeft besloten om een nieuwe Honda-motor te plaatsen in de RB16B van Max Verstappen. Het is de vierde krachtbron van het seizoen, waardoor Verstappen achteraan zal moeten starten op het Sochi Autodrom.

Voorafgaand aan het weekend werd de mogelijkheid om de motor in Rusland te wisselen besproken door Red Bull. Omdat Verstappen toch al drie plaatsen gridstraf kreeg voor de crash met Lewis Hamilton op Monza leek het tactisch om de motorwissel op het Sochi Autodrom uit te voeren. Red Bull-adviseur Helmut Marko riep eerder deze week dat ze dat na de kwalificatie zouden bekijken, maar zover komt het niet: het team heeft na de eerste vrije training al besloten een nieuwe krachtbron te plaatsen.

De teams mogen per seizoen drie motoren binnen de zogenaamde pool gebruiken. Tijdens het seizoen mogen de ze ‘gratis’ tussen deze drie wisselen, maar als er een vierde motor nodig is dan levert dat een gridstraf op. Bij de crash op Silverstone verloor Verstappen één van die drie motoren, waardoor het team er dus slechts twee binnen de pool had. Omdat het de vierde motor van het seizoen is voor Verstappen komt dat hem op een gridstraf te staan. Hij zal daardoor achteraan de grid moeten starten, waar hij vergezeld zal worden door Charles Leclerc, die ook een nieuwe krachtbron kreeg.

Honda heeft in een korte verklaring duidelijk gemaakt dat de motor die Verstappen in de eerste vrije training gebruikte geen problemen had en dat het dus om een tactische motorwissel gaat. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft tegen Sky Sports verteld dat het team ervoor heeft gekozen de motor nu te plaatsen vanwege de voorspelde regenval op zaterdag. Het team wilde zeker weten dat de nieuwe Honda-krachtbron goed werkt en heeft deze dus nu al geplaatst.