Voormalig Formule 1-coureur Emerson Fittipaldi kan zijn geluk niet op dat er in 2025 weer een Braziliaan op de grid staat. Rookie Gabriel Bortoleto maakt dan zijn debuut, en volgens de tweevoudig wereldkampioen heeft zijn jonge landgenoot het juiste team gekozen. “Sauber wordt naar mijn mening elk jaar beter”, vertelt Fittipaldi.

Sauber begint in 2025 aan hun laatste seizoen in de Formule 1, voordat het Duitse Audi de renstal in 2026 overneemt. Het team contracteerde daarom zowel ervaren coureur Nico Hülkenberg als rookie Gabriel Bortoleto voor meerdere jaren. Bortoleto is daarmee de eerste Braziliaanse voltijdscoureur sinds Felipe Massa in 2017 uit de Formule 1 stapte. Vanuit zijn thuisland zijn de verwachtingen alvast hooggespannen.

Landgenoot en voormalig F1-coureur Emerson Fittipaldi is blij dat Brazilië weer vertegenwoordigd is in de koningsklasse. “Het zal geweldig zijn voor ons Brazilianen om een Braziliaan op de grid te hebben. Bortoleto doet het erg goed”, vertelt Fittipaldi in de talkSPORT-podcast.

Bortoleto won opeenvolgend het Formule 3- en Formule 2-kampioenschap. Die laatste wereldtitel won de Braziliaan door afgelopen december nipt tweede plaats Isack Hadjar te verslaan. Ondanks dit vroege succes voor Bortoleto staat volgens Fittipaldi de Braziliaan bij Sauber een hele nieuwe uitdaging te wachten.

“Hij gaat naar een team dat naar mijn mening elk jaar beter wordt, Sauber. Volgend jaar is het nog steeds Sauber, maar in 2026 wordt het Audi. Dat betekent dat ze als team een nieuwe dimensie krijgen en we zijn erg enthousiast. We hebben meer Brazilianen nodig in de Formule 1″, besluit Fittipaldi.

