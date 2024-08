Emerson Fittipaldi, de tweevoudig Formule 1-wereldkampioen en Indy 500-winnaar, zal op 14 en 15 september aanwezig zijn tijdens de TABAC Classic GP op het TT Circuit van Assen. Naast de aanwezigheid van Emerson zal zijn zoon, Emerson Fittipaldi Jr., die uitkomt voor MP Motorsport in het Eurocup 3-kampioenschap, zijn opwachting maken.

Emerson Fittipaldi begon zijn indrukwekkende racecarrière in 1970 in de Formule 1. In 1972 won de Braziliaan zijn eerste wereldtitel met de bekende zwart-gouden Lotus. Twee jaar later, in 1974, pakte hij opnieuw de wereldtitel, dit keer met McLaren. Na zijn succes in de Formule 1 stapte Fittipaldi in 1984 over naar de Amerikaanse IndyCar Series. Waar hij tweemaal de beroemde Indy 500 won en in 1989 het IndyCar-kampioenschap veroverde.

Voor meer info: www.tabacclassicgp.com