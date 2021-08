In de rubriek ‘Zandvoort & ik’ vertellen prominente (ex-)coureurs en Formule 1-persoonlijkheden in de aanloop naar de Dutch Grand Prix over hun herinneringen aan het duinencircuit. Dit keer: Emerson Fittipaldi, die jaloers toekeek hoe rivaal Mike Hailwood zaterdagnacht in Amsterdam ging stappen, en zondag alsnog in topvorm was.

“Ik bewaar hele goede herinneringen aan Zandvoort, had er een prachtige tijd”, vertelt Fittipaldi, de wereldkampioen van 1972 en 1974, in de Zandvoort-special van FORMULE 1 Magazine. “Ik reed in Zandvoort mijn eerste internationale race buiten Brazilië, in de Formule Ford. Ik ging naar Nederland voor het Europees kampioenschap, was nog nooit buiten Brazilië geweest. Zandvoort was de eerste baan waarop ik reed en ik vond het geweldig.”

“Er waren ongeveer zeventig jonge coureurs, bijna allemaal uit Europa, en ik kwalificeerde me als tweede”, memoreert ‘Emmo’. “Ik was zó blij met die plek. Ik had een goede start en de eerste ronde verliep uitstekend. Toen ik weer op het rechte stuk kwam, keek in de spiegels en had ik honderd meter voorsprong op de rest. Ik dacht: ‘wow, ik heb een grote kans om mijn eerste race in Europa te winnen’. Maar toen ik de Tarzanbocht in ging plofte mijn motor: dat was mijn eerste kennismaking met Zandvoort. Ik heb er nooit gewonnen, maar had er in 1973 wel een grote crash.”

’s Avonds een man, ’s ochtends een man

“Wat trouwens een leuk verhaal is”, lacht Fittipaldi, “in 1974 liep ik om acht uur ’s ochtends het hotel naast het circuit uit. Denny Hulme en Mike Hailwood waren mijn teamgenoten. Bij de ingang wandelde Mike net het hotel binnen. Hij had rode ogen, droeg een T-shirt met jeans. Ik vroeg: ‘Mike, waar kom jij in hemelsnaam vandaan?’ Hij antwoordde: ‘Uit Amsterdam, ik heb een geweldige nacht gehad.’”

“Een paar uur later stond hij vlak achter me op de grid en tijdens de race zat Mike na een half uur nog steeds op mijn staart, en na een uur nog steeds. Ik dacht: ‘dit is niet eerlijk, ik heb tien uur geslapen en die gast heeft een nacht overgeslagen!’ Een geweldige herinnering aan Zandvoort.”

“Ik ben ook heel blij dat de race terug is. Met Max Verstappen wordt het een enorm succes. Het is een oldskool baan met lange bochten en snelle bochten. Moeilijk om te rijden, maar ik was er altijd gek op. Ik hoop van ganser harte dat ik erbij kan zijn.”

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.