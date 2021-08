De Grand Prix van Nederland in Zandvoort gaat in afgeslankte vorm door, zo laat de organisatie van de race weten. Twee derde van de capaciteit mag bezet worden en dus kunnen zo’n 70.000 fans per dag aanwezig zijn. Uiterlijk 18 augustus krijgen kaartkopers te horen of ze er dit jaar bij mogen zijn, of nog een jaartje moeten wachten.

De Grand Prix van Nederland mag met de huidige coronamaatregelen plaatsvinden. Dat is dan wel met de nodige beperkingen. Zo mag slechts twee derde van de volledige capaciteit bezet worden en zullen er toegangseisen, zoals een vaccinatiebewijs of een recente negatieve coronatest, gelden.

Foto: Getty Images

Voor de organisatie van de Nederlandse Grand Prix is één ding duidelijk: de race gaat ook in deze afgeslankte vorm gewoon door. “Voor mij is het glas twee derde vol”, zegt sportief directeur Jan Lammers. “We gaan het gewoon doen.”

“De drie bedrijven achter de Dutch Grand Prix, Circuit Zandvoort, SportVibes en TIG Sports, hebben besloten te investeren in de toekomst van de F1 in Nederland. Het geloof in de ambitie om het grootste Ultimate Race Festival van de wereld te organiseren blijft voor de komende jaren het uiteindelijke doel. Dit jaar weliswaar in afgeslankte vorm, maar ondanks dat zal de strijd om het wereldkampioenschap in een prachtige oranje ambiance worden gestreden”, aldus Lammers.

Lees ook: Nu uit: de Dutch GP Box en Special van FORMULE 1 Magazine

Uiterlijk 18 augustus duidelijkheid voor kaartkopers

De organisatie van de Grand Prix van Nederland verwachtte oorspronkelijk ruim 105.000 mensen per dag te kunnen verwelkomen op het circuit in de duinen, maar dat zal niet mogelijk zijn als er dus een beperking van twee derde komt. Zo kunnen alsnog zo’n 70.000 fans per dag naar binnen, maar moeten dus ook 30.000 fans teleurgesteld worden. Het is nog niet bekend hoe bepaald zal worden wie er dan wel en niet toegelaten worden.

Uiterlijk woensdag 18 augustus worden de kaartkopers via email geïnformeerd of ze dit jaar de race kunnen meemaken, of nog een jaar geduld zullen moeten hebben. Voor de fans die er niet bij kunnen zijn, is er de mogelijk hun ticket(s) door te schuiven naar de Dutch Grand Prix van 2022 of een terugbetaling aan te vragen.

De Formule 1 keert zo na 36 jaar eindelijk terug in Nederland. Het was de bedoeling dat de race vorig jaar al verreden zou worden, maar corona gooide roet in het eten. De race staat gepland voor het eerste weekend van september, een week na de Belgische Grand Prix.

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.