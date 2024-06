De Hesketh 308 B, de auto waarmee James Hunt zijn eerste overwinning behaalde in de Formule 1, keert terug naar het circuit van Zandvoort. In 1975 stuurde Hunt de hagelwitte bolide naar de winst tijdens de Nederlandse GP. Tijdens de Historic Grand Prix van 2024 – bijna 50 jaar na diens eerste en tevens laatste overwinning – komt de Hesketh opnieuw in actie.

De Hesketh 308 B keert op 22 juni terug naar het circuit van Zandvoort tijdens de Historic Grand Prix. Hier verschijnen de mooiste Formule 1-bolides van weleer opnieuw op het Nederlandse strijdtoneel. De 308 B maakt ook zijn opwachting – de wagen is nu in handen van GPX Historic, een team gespecialiseerd in het onderhouden van klassieke raceauto’s.

Diens oorspronkelijke coureur – James Hunt – was een van de meeste excentrieke wereldkampioenen die de Formule 1 ooit heeft gekend. Hij debuteerde in 1973 met Hesketh, een klein team opgericht door de vermogende Lord Alexander Hesketh. In 1975 zat Hunt achter het stuur van de 308 B. De auto kon zich eigenlijk niet meten met de Ferrari’s en de McLarens van die tijd, maar op Zandvoort zorgde hevige regenval voor verassingen.

Hunt startte vanaf P3, maar wist zijn rivalen Niki Lauda en Clay Regazzoni uiteindelijk in te halen. Het was de eerste overwinning voor de flamboyante coureur. Na 1975 werd Hesketh opgeheven en maakte Hunt de overstap naar McLaren. In het seizoen van 1976 won hij zijn eerste wereldkampioenschap met de Britse renstal.

