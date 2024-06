De raceweek staat in het teken van de 24 uur van Le Mans, maar hoe ziet het tijdschema van deze prestigieuze langeafstandsrace er in 2024 uit? We zetten de sessies van de 92e editie hieronder voor je op een rij.

Woensdag waren er al twee vrije trainingen én de kwalificatie voor de Hyperpole (daarin strijden de beste auto’s in de verschillende raceklassen om pole position). Hieronder het definitieve, en bijgewerkte, tijdschema voor de 24 uur van Le Mans in 2024.

Lees ook: Dit is wat voormalige Le Mans-winnaar Gijs van Lennep van Formule 1 vindt

Woensdag 12 juni:

Vrije training 1, kwalificatie, vrije training 2.

Donderdag 13 juni:

15.00 – 18.00 uur: Vrije training 3

20.00 – 20.30 uur: Hyperpole

22.00 – 23.00 uur: Vrije training 4

Vrijdag 14 juni

15.00 – 19.00 uur: Rijdersparade

(Geen actie op de baan, maar alle deelnemers aan de 24 uur van Le Mans in 2024 worden aan het publiek gepresenteerd in het stadscentrum van Le Mans. Vorig jaar gebeurde dat onder toeziend oog van 200.000 toeschouwers)

Zaterdag 15 juni:

12.00 uur: Warmup

16.00 uur: Start

Zondag 16 juni:

16.00 uur: Finish

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).