Voor onze speciale editie over de Dutch GP zijn we op zoek naar jouw foto en verhaal! Heb jij bijzondere herinneringen aan de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort en wil jij jouw verhaal en bijpassende foto met ons en de lezers in het magazine delen?

Vertel jouw Dutch GP-ervaring in maximaal 150 woorden en mail je verhaal naar [email protected]. Voeg ook één of meerdere foto’s bij. Anderen gingen je al voor!

‘Na een onwijs mooie eerste Dutch GP beleefd te hebben in 2022, gingen we afgelopen jaar voor een herhaling. Helaas zat het weer deze keer niet echt mee. Omdat we tijdens het fietsen droog wilden blijven, gingen we op zondag extra vroeg naar het circuit. Wat resulteerde in dit mooie plaatje. We waren én droog én hadden een gave foto voor het podium. Dat was na de race wel even anders. Dankzij de regen hebben we natuurlijk wel een indrukkwekkende race gezien, en tijdens het feestje bij het podium kwam zelfs nog even het zonnetje tevoorschijn. Dit maakte mijn tweede Dutch GP toch ietsjes leuker dan de eerste.’

