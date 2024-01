De zoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi, Emmo Fittipaldi, gaat in 2024 rijden voor het Nederlandse MP Motorsport. De nog maar 16-jarige Fittipaldi gaat rijden in het Formula Regional Middle East Championship (FRMEC) en in de Eurocup-3.

De Braziliaan zelf kijkt enorm uit naar deze stap. “Ik ben heel enthousiast over het vooruitzicht dat ik met MP Motorsport in de Eurocup-3 en het FRMEC mag uitkomen. Beide klassen zijn extreem competitief, en dat gaat me helpen mijn doelen te bereiken om hogerop te komen in de eenzitters.”

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

Ook de teammanager van MP Motorsport, Sander Dorsman, is te spreken over de komst van zijn nieuwe protegé. “We zijn super blij dat Emmo voor ons gaat deelnemen aan de Eurocup-3 en het FRMEC. We zijn van plan om het beste uit hem te halen.”

De vader van Emmo Fittipaldi, Emerson Fittipaldi, maakte in de jaren ’70 furore in de Formule 1. Hij werd in 1972 wereldkampioen met Lotus, om twee jaar later het kunstje te herhalen in een McLaren. Hiermee werd hij de eerste Braziliaanse wereldkampioen ooit.