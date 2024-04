De Formule 1-coureurs doen dit jaar 24 circuits aan, verdeeld over alle continenten, met uitzondering van Afrika. Het seizoen begint wederom met de Grand Prix van Bahrein. In de serie ‘Vergeten circuits’ gaan we terug in de tijd en laten we een aantal vergeten Formule 1-circuits de revue passeren. Vandaag: Nijvel, erg veilig, maar ook erg saai.

Wie Nijvel hoort, denkt al gauw aan de Bende van Nijvel, een groep criminelen die in de jaren tachtig een serie van gewelddadige moorden en overvallen pleegde. De associatie van Formule 1 met Nijvel hoor je veel minder. Toch was het plaatsje ten zuiden van Brussel twee keer gastheer van de Grand Prix van België.

Een veilig alternatief voor het gevaarlijke circuit van Spa-Francorchamps. Dat was de ambitie toen in 1971 werd begonnen met de aanleg van Complexe Européen de Nivelles-Baulers, kortweg Nijvel genoemd. Het was de bedoeling dat de circuits van Nijvel en Zolder in de jaren erna beurtelings de Belgische Grand Prix zouden organiseren, om zowel het Waalse als het Vlaamse deel van de bevolking tevreden te stellen.

Ruime uitloopstroken in Nijvel

Na enkele dodelijke ongevallen in de jaren zestig in Spa-Francorchamps stond bij de aanleg van het circuit in Nijvel veiligheid voorop. Het circuit, naar een ontwerp van de Nederlander Hans Hugenholtz, was voorzien van ruime uitloopstroken en daardoor erg veilig, maar ook erg saai. De toeschouwers zaten bovendien ver van de baan.

De baan kende bovendien een lengte van slechts 3,7 kilometer. Door de geplande uitbreiding (naar een lengte van 5,5 kilometer) werd later een streep gezet vanwege financiële problemen en gestegen grondprijzen.

Dave Walker en Emerson Fittipaldi verlaten de pitlane in Nijvel, 1972 (Motorsport Images)

De eerste Formule 1-race in Nijvel vond plaats in 1972 en werd gewonnen door Emerson Fittipaldi (foto boven), voor François Cevert en Denny Hulme. Twee jaar later zegeviert de Braziliaan opnieuw, ditmaal voor Niki Lauda en Jody Scheckter. In beide jaren werd Fittipaldi overigens wereldkampioen Formule 1.

Schumacher versus Senna

Na de editie van 1974 was het wel meteen einde verhaal voor Nijvel als F1-circuit. Het geld was op. In eerste instantie kreeg het circuit nog een nieuwe bestemming als kartbaan. Michael Schumacher en Ayrton Senna bonden zo in 1980 de strijd met elkaar aan. Een jaar later verloor Nijvel haar circuitlicentie en werden er soms alleen nog illegale races gehouden.

In 1991 werd de pitlance en de wedstrijdtoren gesloopt om het terrein geschikt te maken voor haar nieuwe bestemming: een industrieterrein. Slechts eenmaal klonk er nadien nog racegeluid, in 2014, toen er met gevoel voor nostalgie een eenmalige ‘Revival’ werd georganiseerd. Van het circuit in Nijvel is vandaag de dag niets meer te zien. Het is letterlijk en figuurlijk vergeten.

F1-circuit Nijvel