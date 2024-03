De Formule 1-coureurs doen dit jaar 24 circuits aan, verdeeld over alle continenten, met uitzondering van Afrika. In de serie ‘Vergeten circuits’ gaan we terug in de tijd en laten we een aantal vergeten Formule 1-circuits de revue passeren. Vandaag in onze serie vergeten circuits: Sebring in Florida, de plek waar Jack Brabham lopend over de finish kwam en wereldkampioen werd.

Van een Amerikaanse luchtmachtbasis, luisterend naar de naam Hendricks Field, tot racecircuit. Dat is in het kort het verhaal van Sebring International Raceway. Sinds 2022 heeft Florida weer een Formule 1-race, in Miami. In 1959 mocht Sebring eenmalig het Formule 1-circus verwelkomen.

Lees ook: Vergeten circuits: TI Aida, speeltuin voor de rijken der aarde

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Hendricks Field gebruikt om Amerikaanse piloten te trainen voor de B-17 bommenwerpers. Na de oorlogsjaren werd het eerst een burgerluchthaven alvorens er een andere toepassing werd gezocht.

In 1950 werd een deel van het vliegveld omgebouwd tot een racecircuit. In december van datzelfde jaar vond vervolgens de zes uur van Sebring plaats. Frits Koster en Ralph Deshon wonnen de race. Het jaarlijkse evenement werd later omgedoopt tot de befaamde 12 Uur van Sebring, al sinds jaar en dag deel uitmakend van de American Le Mans Series.

Heroïsche wereldtitel Brabham in Sebring

Eenmaal werd het circuit opgenomen op de F1-kalender, in 1959, ter gelegenheid van de allereerste Grand Prix van de Verenigde Staten. Het was meteen de laatste race van het seizoen en een ontknoping om niet snel te vergeten.

De Australiër Jack Brabham (foto boven) kwam tijdens de Grand Prix in Sebring vlak voor het einde zonder brandstof te zitten. Hij duwde zijn Cooper T51 Climax de laatste 400 meter naar de streep. Hij werd vierde, het was uiteindelijk genoeg voor zijn eerste wereldtitel. De race werd gewonnen door Bruce McLaren. Brabham veroverde later nog twee wereldtitels in de Formule 1. Door de hoge kosten bleef het in Sebring bij één Formule 1-race.

Sebring International Raceway – aanvankelijk 8,66 kilometer lang, werd in de loop der jaren steeds korter. De huidige lay-out heeft een lengte van 6,019 kilometer.

De oude lay-out van het F1-circuit

Jack Brabham in 1959, uitgeput nadat hij zijn bolide over de streep heeft geduwd (Motorsport Images)