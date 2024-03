In de rubriek ‘Coureurs van toen’ duikt FORMULE 1 Magazine elke donderdag in de archieven van de sport, op zoek naar bijzondere verhalen uit het verleden. Vandaag in deel 3: Jack Brabham, de man die als enige coureur ooit in zijn eigen Formule 1-auto wereldkampioen werd.

Het is een trieste dag voor autosportminnend Australië, die negentiende mei in 2014. Jack Brabham blaast zijn laatste adem uit, op 88-jarige leeftijd. De Formule 1-wereld in het algemeen, en zijn land in het bijzonder, telt vanaf dat moment een levende legende minder. Want legendarisch mag je Brabham zonder enige twijfel noemen: GP-debutant op zijn 29e, afgezwaaid op zijn 44e en tussendoor drie keer wereldkampioen, waaronder eenmaal met zijn eigen auto.

Een paar cijfers op een rij: tussen 1955 en 1970 rijdt hij 16 seizoenen in de F1. Daarin start Brabham 123 keer en zijn er 14 overwinningen, 31 podiumplaatsen en 13 pole positions. Maar de drie wereldtitels beklijven én zeker die van 1966.

De auto waarmee Jack Brabham in de zestiger jaren furore maakte. FOTO: Motosport Images

Nadat hij als coureur in 1959 en 1960 de beste is gebleken door een succesvolle samenwerking met het team van zijn goede vriend John Cooper, slaat hij enkele jaren daarna de handen ineen met landgenoot Ron Taraunac. De Brabham Racing Corporation ziet het levenslicht. Een succes is het aanvankelijk niet, maar na een verandering in het Formule 1-concept komt er een samenwerking met Repco, een Australisch bedrijf dat V8-motoren levert. Het blijkt een schot in de roos: Jack Brabham wint in 1966 vier races en sleept, met zijn eigen auto, de wereldtitel in de wacht.

In 1970 zwaait hij af, mede onder druk van zijn gezin. En zijn team? Tauranac neemt het over en verkoopt de boel uiteindelijk aan Bernie Ecclestone. Lang heeft Brabham naar eigen zeggen spijt gehad van het stoppen. Aan zijn iconische status doet het niets af. Brabham is voor eeuwig die coureur die in zijn eigen auto wereldkampioen werd.

Daniel Ricciardo, Oscar Piastri in het heden, Mark Webber in het recente verleden; aan Australiërs geen gebrek in de Formule 1. Veertien coureurs kwamen namens het land tot nu toe in actie tijdens een Grand Prix, nog eens zes anderen bekleedden een test- of reserverol. Leuk en aardig allemaal, maar er kan slechts één de allerbeste zijn. En dat is en blijft voor de ‘Aussies’ Jack Brabham.

