Als de voorspellingen uitkomen gaat het zaterdag de hele dag hard regenen boven het Sochi Autodrom. F1-teams houden zelfs al rekening met een kwalificatie op zondag, dan zal het waarschijnlijk de gehele dag droog blijven.

De FIA ondernam al actie met betrekking tot het programma voor de F2 en F3. Van de laatste klasse is de eerste race die oorspronkelijk voor zaterdagochtend gepland, stond naar vrijdagmiddag verplaatst. De Formule 1 heeft op zaterdag de derde vrije training op 11.00 uur Nederlandse gepland staan, de kwalificatie staat voor 14.00 uur op het programma.

Het zou voor het eerst sinds de Grand Prix van Japan in 2019 zijn dat de kwalificatie een dag verschoven wordt, destijds werd dat gedaan in verband met typhoon Hagibis. “Zondag ziet er niet slecht uit momenteel”, zei McLaren-baas Andreas Seidl vandaaag. “Er is donderdag al gesproken over verschillende scenario’s voor dit weekend. Iedereen is voorbereid om te reageren op hoe het weer zich ontwikkelt.”

Alpine-coureur Fernando Alonso zei donderdag al zich zorgen te maken over het eventuele rijden in een regenachtig Sotsji. “Het is een heel vlak circuit, er zit geen hoogteverschil in dus het water blijft staan op de baan. Ik weet nog dat bocht 1 moeilijk was in de regen, normaal gesproken niet al te moeilijk maar in natte omstandigheden een serieuze knik. Ik hoop op niet al te veel regen op zondag, het zicht zal slecht zijn en we willen niet nog een ‘Spa’.”

