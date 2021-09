De weersvoorspellingen voor Sotsji stemmen Fernando Alonso niet heel vrolijk. De tweevoudig wereldkampioen heeft slechte herinneringen aan regen op het Sochi Autodrom en duimt dat het zondag niet zo nat zal zijn zoals nu verwacht wordt: “We willen allemaal geen herhaling van Spa.”

De weersverwachting voor Sotsji zien er vooralsnog weinig hoopgevend uit. Het hele weekend hangen er regenbuien rondom het circuit, waarbij het met name op de zaterdag flink kan plenzen. De kans op regen voor de race op zondag staat op tachtig procent.

Alonso heeft al ervaring met natte omstandigheden op het Sochi Autodrom, iets waar hij liever niet aan wil denken. “Ik herinner het me”, lacht Alonso, die er duidelijk slechte herinneringen aan over heeft gehouden. “Het zicht was toen erg slecht. Het circuit is erg vlak, je hebt geen hoogteverschillen dus het water blijft dan liggen. Ik herinner me dat bocht 10, wat niet echt een bocht was, in de regen wel echt een bocht was.”

“Ik duim dat het zondag niet zo nat zal zijn”, vervolgt Alonso. “Het zicht zal slecht zijn en we willen allemaal geen herhaling van Spa, dat staat vast.”

Terwijl zijn oude werkgever McLaren op Monza de één-twee pakte, moest Alonso met Alpine genoegen nemen met de achtste plaats. Hoop op een podium dit seizoen is er dan ook niet bij de Spanjaard. “Daar zijn we ver van verwijderd”, stelt Alonso. “We zijn het vijfde of zesde snelste team. Om een podium te pakken hebben we een chaotische race nodig. Op pure performance is de top zes of top zeven het maximaal haalbare. Dat hebben we dit seizoen ook al een paar keer gehaald. Ik ben blij met de consistentie van het team. Je moet geluk hebben om op het podium te staan. Ik verwacht niet dat ik op het podium zal staan dit seizoen, maar ik hoop natuurlijk van wel.”