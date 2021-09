Na veertien races heeft Fernando Alonso nog altijd geen spijt van zijn terugkeer in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen zegt er ‘enorm van te genieten’ dat hij weer in de koningsklasse racet: “De auto’s zijn geweldig.”

Alonso keerde dit seizoen terug in de Formule 1 nadat hij in 2018 afscheid nam. De tweevoudig wereldkampioen wilde enkel terugkeren als hij bij een team zou komen dat om de zeges en het kampioenschap kon strijden, en geloofde dat Alpine het juiste project was. Hij maakte er geen geheim van dat hij de nadruk zou leggen op het seizoen 2022, wanneer de nieuwe regels geïntroduceerd worden en zo de rangorde mogelijk op zijn kop kan zetten.

“In dit stadium zijn de meeste teams, al dan niet alle teams, al gefocust op volgend seizoen met de nieuwe regels”, zegt Alonso. “Het is ons doel om onze positie in het constructeurskampioenschap te consolideren nu we sterke competitie hebben van Aston Martin en AlphaTauri. We moeten dubbele puntenfinishes blijven pakken zoals we in Italië deden en moeten profiteren van elke kans die zich voordoet.” Alpine staat momenteel met 95 punten op de vijfde plaats bij de constructeurs, met AlphaTauri als grootste concurrent met 84 punten. Aston Martin staat een stuk verder achter met 59 punten, al hadden de achttien punten van Sebastian Vettel in Hongarije – als hij niet gediskwalificeerd zou worden – dat beeld flink kunnen veranderen.

Na veertien races heeft Alonso nog geen spijt van zijn terugkeer. “Het is al een lang seizoen geweest, maar ik geniet er enorm van om weer te racen”, aldus Alonso. “De auto’s zijn geweldig en de sfeer die we binnen het team opbouwen is zeer positief. We hebben zo onze hopen voor komend seizoen, maar voor nu moeten we van de rest van het seizoen genieten en ik zal blijven pushen om het beste uit mezelf en de auto te halen”, besluit de Spanjaard.

