Fernando Alonso is van mening dat de Formule 1 zich te veel zorgen maakt om het verbeteren van de show. De tweevoudig wereldkampioen vergelijkt het met voetbal, waar ‘veel wedstrijden saai zijn’, maar ze niet elke keer met een suggestie komen om het spel te verbeteren: “Ze komen dan niet met voorstellen om de doelen groter te maken.”

De sprintkwalificatie op Monza leverde niet zo heel veel spektakel op, al zorgde het hier en daar wel voor een interessante startgrid voor de race van zondag. Zo start Max Verstappen vanaf pole met Daniel Ricciardo naast zich, terwijl titelrivaal Lewis Hamilton twee plaatsen moet inleveren en achter Lando Norris zal starten. De sprintkwalificatie levert positieve maar ook negatieve reacties op, maar volgens Alonso zou de Formule 1 zich minder zorgen moeten maken om het verbeteren van de show.

“Volgens mij streeft de Formule 1 altijd wel een verbetering na die soms gewoon niet nodig is”, zegt Alonso. “Ik zie geen enkele andere sport die zich zo zorgen maakt over het verbeteren van de show.” Alonso vergelijkt het met voetbal, dat volgens hem ook niet altijd even spannend is. “Voetbal is normaliter de grootste sport en daar zijn veel wedstrijden die erg saai zijn. Dan is er geen enkel drama en verandert er ook niets. Er zijn geen voorstellen om het spel te veranderen door het doel groter te maken, door te spelen zonder doelman om de show te verbeteren. Er is geen drama. De sport is zoals het is en de Formule 1 zou blij en trots moeten zijn als een show, want het is iets heel groots”, aldus de Spanjaard.

Alonso heeft dan toch wel een suggestie om de show te verbeteren: de one-shot kwalificatie. Zoals de naam al zegt krijgen de coureurs dan één ronde om een snelle rondetijd te noteren. “Voor mijn gevoel bepaalt de vrijdag de rest van het weekend, want in de kwalificatie draait het vooral om de prestaties van de auto, en niet de coureur. Als je één set banden of één poging hebt, dan is de auto nog steeds het belangrijkst maar de coureur moet dan in anderhalve minuut presteren. Als je een uur en zes bandensets hebt, kan je een of meerdere fouten maken maar dan pak je weer een nieuwe set banden. Dan eindig je weer op de positie die jij verdient, of de auto verdient. We moeten de vrijdag dus iets uitdagender maken, misschien dat we maar één poging krijgen in plaats van zes”, aldus Alonso.

Foto: BSR Agency