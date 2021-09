Sergio Pérez is een van de weinige coureurs die zich kritisch heeft uitgelaten over het sprintformat. Volgens de Mexicaanse Red Bull-coureur is de sprintkwalificatie ‘erg saai’ en voegt deze niks toe: “Ik kan me voorstellen dat het ook saai is voor de fans.”

De sprintkwalificatie werd in het leven geroepen om met name een jongere doelgroep aan te spreken, die geen interesse zou hebben in een race van maximaal twee uur op de zondag. Daarom zijn er dit seizoen drie sprintkwalificaties gepland, om te kijken of dit het gewenste effect zou hebben. De coureurs kwalificeren zich dan op vrijdag al voor de sprintkwalificatie, die dan de startvolgorde voor de race op zondag bepaalt. De sprintkwalificatie gaat over een afstand van 100 kilometer, dus een derde van de normale raceafstand. De korte sprintrace, wat officieel geen race heet dus, zou voor meer actie moeten zorgen, maar volgens Sergio Pérez heeft het sprintformat weinig toegevoegde waarde.

“Het is erg saai”, laat Pérez zich kritisch uit over het sprintformat. “Er gebeurt niets en ik zie het voordeel van zo’n sprintrace niet in. Ik kan me voorstellen dat het ook saai is voor de fans en de coureurs. Het voegt niks toe om eerlijk te zijn. Op dit moment heeft het format zoals die nu is geen toegevoegde waarde. Maar het wordt uiteraard gedaan om de show te verbeteren, dus we zullen wel zien of de fans er blij mee zijn”, aldus de Mexicaan. Voor hem is er dan wel nog slecht nieuws: later dit jaar volgt er nog één weekend met het sprintformat.

