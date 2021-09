De tweede sprintkwalificatie van het seizoen verliep minder dramatisch voor Sergio Pérez dan de eerste, maar met de negende plaats wacht de teamgenoot van Max Verstappen weer een zware race.

In Silverstone verspeelde Pérez een goede startpositie met een spin in de sprintkwalificatie. Met die harde les in zijn achterhoofd koos de Mexicaan ervoor nu niet zijn ‘huevos’ te tonen, maar eieren voor zijn geld te kiezen in gevecht met Lance Stroll. “Ik kon geen kant op”, verklaart Pérez waarom hij de chicane afstak. “Ik moest wel uitwijken om schade te voorkomen. Daarna moest ik de plek teruggeven en dat heb ik zo snel mogelijk gedaan.”

Lees ook: Verstappen: ‘Ging beter dan verwacht, wordt een interessant gevecht in de race’

Een ronde later voerde Pérez de actie wel succesvol uit, zodat hij alsnog de negende startplaats voor het hoofdnummer bemachtigde. “Het was een moeizame middag”, blikt Pérez terug. “Het was erg moeilijk om mensen in te halen. We moeten morgen dus hard werken aan de strategie. Hopelijk kunnen we ergens nog iets vandaan halen en naar voren komen.”