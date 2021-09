“Het was wat beter dan verwacht”, concludeert Max Verstappen na de sprintkwalificatie op Monza. De Nederlander pakte met een tweede plaats wat puntjes mee, maar – belangrijker – start zondag door de gridstraf van Valtteri Bottas van pole.

“De start was goed, de paar puntjes zijn welkom en het is mooi om zondag op pole te staan”, somt Verstappen zijn zaterdag op. De Nederlander begon de ‘sprintrace’ als derde, maar schoof gelijk een plekje op door de slechte start van titelrivaal Lewis Hamilton.

Hamilton start zondag als vierde, met Verstappen dus op de eerste startplek. Toch rekent hij zich nog niet rijk. “Mercedes is namelijk snel. Het wordt dus een interessant gevecht zondag”, verwacht Verstappen. Een opsteker is wellicht dat de pace in de sprintkwalificatie heel prima was – Verstappen reed de snelste ronde – en de beide McLarens nog als een buffer tussen hem en Hamilton in staan.

Hoewel Verstappen dus beaamt dat Mercedes over veel topsnelheid beschikt, staat Red Bull er volgens hem ook niet verkeerd voor. “Wij hebben onze auto aangepast voor meer topsnelheid. Maar”, benadrukt hij, “Mercedes is over een hele ronde snel. We gaan proberen het goed te doen in de race.”

Verstappen weet daarbij dat de eerste ronde cruciaal wordt. “Het is belangrijk om zonder problemen door de eerste paar bochten te komen. Laten we zien hoe het morgen gaat.” Na de 18 ronden van de sprintkwalificatie op zaterdag, wacht Verstappen zondag vanaf 15:00 uur Nederlandse tijd een race van 53 ronden.

