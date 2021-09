Na een weekend rust voor de teams en coureurs is het weer tijd voor een race. Dit keer is de Grand Prix van Rusland aan de beurt. De teams zullen de lucht goed in de gaten moeten houden, aangezien het in tegenstelling tot voorgaande jaren een vooral nat weekend lijkt te worden.

Sinds de verregende Grand Prix van België is het toch even slikken als er voor een raceweekend alleen maar regen wordt voorspeld, maar voor de Grand Prix van Rusland zijn de weersverwachtingen op moment van schrijven te vergelijken met die van Spa-Francorchamps.

Op Weather.com zien we vooralsnog het grijs domineren en lijkt er weinig ruimte voor de zon te zijn in Sotsji. Het wordt er met temperaturen rond de 18 graden nog altijd wel redelijk warm, maar die warmte zal ook nodig zijn aangezien er voor nu voor het gehele weekend regen voorspeld wordt.

Het begint op vrijdag met lichte regen bij een temperatuur van 18 graden, waarna het erop lijkt dat de coureurs zich kunnen opmaken voor nog een kwalificatie in de regen op de zaterdag. Die dag zou er zelfs 25 mm neerslag kunnen vallen. Op de zondag zal de neerslag wat afnemen, maar de regenbuien lijken het Sochi Autodrom ook op zondag te bezoeken. De kans op regen is dan 80 procent.

Aangezien het nog enkele dagen wachten is tot de race kan er natuurlijk het een en ander veranderen aan de weersverwachting, maar duidelijk is wel dat de teams hun paraplu’s maar beter voor de zekerheid kunnen inpakken.

