Vettel: ‘Ben volgens mij als buffer voor Leclerc gebruikt’

Sebastian Vettel is in de Grand Prix van Rusland naar eigen zeggen ‘feitelijk als buffer gebruikt’ om de Renaults af te remmen en Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc de kans te geven ze te verslaan.

Dat lukte overigens maar ten dele: hoewel Leclerc als zesde eindigde en zo vóór Esteban Ocon over de streep kwam, finishte hij achter diens Renault-teamgenoot Daniel Ricciardo. Vettel kwam overigens als dertiende aan. Volgens de Duitser had er ‘hoogstens een puntje’, oftewel een tiende plaats in gezeten, maar kwam het daar niet van omdat Ferrari te lang wachtte met zijn pitstop.

“Ik geloof dat wel duidelijk is waarom ik langer buiten werd gehouden: dat was om de Renaults af te remmen”, wordt Vettel geciteerd door Motorsport-Total. Vettel werd overigens ‘maar’ twee ronden na teamgenoot Leclerc naar binnen geroepen – in ronde dertig om ronde 28 – maar had liever eerder een stop gemaakt. “Ik had mijn banden namelijk in het verkeer aan gort gereden.”

De reden dat Ferrari hem niet eerder binnenhaalde, is volgens Vettel dat hij vanaf ronde negentien voor de beide Renaults reed, die al vroeg naar de pits waren geweest. In ronde 26 kwam Ricciardo hem voorbij, maar Ocon zat nog twee ronden extra achter hem vast. Hierdoor bleef Leclerc bij zijn stop in ronde 28 voor Ocon. “Het deed mijn eigen race geen goed om zo lang buiten te blijven”, zegt Vettel.

Volgens Vettel had hij eenvoudigweg eerder een stop moeten maken. “Er was namelijk geen reden om maar door te rijden, terwijl we zo langzaam waren.” Hij is uiteindelijk “feitelijk als buffer gebruikt bij de pitstops”. De race was hoe dan ook weer een worsteling en veel meer – behalve misschien een puntje – zat er volgens Vettel dus toch niet in. “Ik heb echt alles gegeven.”

