Bij hoge uitzondering is de column van Sergej Sirotkin deze keer een dinsdag-editie. De voormalig F1-coureur heeft uiteraard genoten van zijn thuisrace, een weekend waarin de coureur het verschil maakte en Sotsji eens niet een voorspelbare optocht voorschotelde. “En vanaf hier wordt het kampioenschapsgevecht alleen maar harder. Het draait niet alleen meer om wie er P1 en wie er P2 haalt in een race, je kan gewoon niets meer verknallen.”

Crossover was het woord van het weekend. Wanneer naar slicks, wanneer naar de regenband. Normaal gesproken is dat een call voor het team, zij hebben alle informatie over hoeveelheden water, waar het regent en wanneer het komt. De input van de coureur geeft de doorslag, hij voelt de grip en voelt waar de risico’s liggen. Er wordt veel gesproken over dat het Lando Norris zijn eigen schuld zou zijn maar daar ben ik het niet mee eens. Ik vind het vreemd dat McLaren hem niet meer gepusht heeft om binnen te komen.

Zij zagen het weer omslaan en hadden moeten zeggen: “Er komt flinke regen aan, we moeten pitten.” Toen Hamilton dat deed, had ik het gevoel dat het nog niet het juiste moment was. Een groot gedeelte van de baan was droog en dan is het voordeel wat je daar uithaalt nog heel groot. Toen het spetterde liep Norris ook nog uit op Hamilton die leek te consolideren. Maar de ronde daarna kwam de regen heel snel en had Norris geen tijd meer om te reageren. Ontzettend pijnlijk voor hem maar het team heeft het moment gemist.

Dat kantelpunt is heel lastig om in te schatten. De regenband is de veilige optie, die is voorspelbaar maar dat betekent niet altijd dat deze sneller is. Een slick kan meer grip hebben, je kan scherper insturen en de auto makkelijker roteren. Maar dat is wel vaak moeilijker om mee te rijden. Als je over de grens gaat, betaal je een hogere prijs. Die voorspelbaarheid van een regenband geeft een coureur vertrouwen, het voelt sneller. Terwijl een slick dan nog een voordeel kan hebben maar dus wel minder flexibel is.

Wat altijd wel weer opwindend aan zulke omstandigheden is, is de doorslaggevende factor van een coureur. In droge omstandigheden zijn de verhoudingen makkelijker in te schatten. Maar nu moesten ze in hoge stresssituaties aanpassen, uit hun comfortzone. Dan maakt een coureur echt het verschil en het leukste van dit alles vond ik dat de jongere generatie ook in staat is om dit doen.

En als Rus ben ik dan ook trots dat Sotsji een opwindend raceweekend heeft opgeleverd. Het staat niet hoog op de lijstjes van favoriete circuits en ik snap ook waarom. Sotsji is een mooie locatie aan zee met bergen als achtergrond. Coureurs komen er ook graag en zijn er op hun gemakt. Maar de layout is niet even ideaal voor racen, het lange rechte stuk zou inhalen moeten bevorderen voor bocht 2 maar de remzone is daar niet groot genoeg voor. Toch hebben we een paar mooie gevechten gezien, met de regen erbij was dit wel de mooiste Grand Prix van Rusland ooit.

Het resultaat van die opwindende race zal vooral een psychologische tik zijn geweest voor Mercedes. Tuurlijk, ze hebben gewonnen maar ze hadden er op gerekend dat Verstappen met moeite door het veld naar voren zou komen. Dat zou in normale omstandigheden ook gebeurd zijn. Zonder motorwissel was P2 voor Verstappen het maximale zijn geweest, nu heeft hij datzelfde resultaat behaald inclusief motorwissel. Lewis weet dat hij nog een wissel moet slikken en dan moet hij door het veld, van de laatste plek naar P2 blijft vooral in droge omstandigheden lastig.

Een kampioenschap wordt in dit stadium niet beslist door P1-en of P2’s maar door verknalde races. Die kun je nog moeilijk goedmaken. Het gevecht zal vanaf dit moment, op twee-derde in het seizoen, alleen nog maar harder worden. Het is het ideale scenario voor de sport en de fans, de twee grootste sterren die om de titel knokken zoals dat vroeger vaak gebeurde. Dit is in ieder geval zonder meer het beste F1-seizoen dat ik ooit gevolgd heb.

