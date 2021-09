De nababbel van opnieuw een enerverende Grand Prix, het houdt niet op in 2021! In Rusland had Lando Norris moeten winnen, was Lewis Hamilton de feitelijke winnaar en werd Max Verstappen misschien wel de morele winnaar. Columnist Koen Vergeer kwam langs om met Eelco den Boer en Sjaak Willems na te praten over fouten in de regen, de Koude Oorlog tussen de topteams en we sluiten af met Koens gesproken uitvoering van De Uitloopstrook.

