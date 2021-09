De kans op regen voor de Grand Prix van Rusland werd voorafgaand aan de race op 70 procent geschat. Het leek gewoon een droge race te worden en te blijven, totdat in de slotfase alles op zijn kop werd gezet. Wat begon als een lichte miezerbui eindigde in een stortbui. Het bezorgde de teams en coureurs in de laatste ronden van de race wat hoofdpijn, wat goed te merken was op de boordradio’s. Een overzicht van de communicaties tussen de coureurs en de pitmuur in de hectische slotfase van de Grand Prix van Rusland.

Lando Norris (P7)

Met nog drie ronden te gaan lijkt de zege nog in zicht voor Norris, die op de harde band doorrijdt. “Denk je dat je zo door kunt gaan?”, vraagt engineer William Joseph. Antwoord in woorden komt er niet van Norris, maar het antwoord volgt wel op de baan: hij slaat de pitstraat over en gokt het er dus op. Als hij bocht 2 nadert, valt het plots met bakken uit de hemel. Norris rijdt al stapvoets maar zelfs dan is de McLaren niet meer op de baan te houden. “Fuck, het is (tijd voor, red.) full-wets”, meldt hij op de boordradio. “Ik moet naar binnen komen, dit kan ik niet volhouden”, vervolgt hij. Het team bevestigt het verzoek, maar dan spint Norris. Hij kan door, maar schiet ook even voorbij aan de pit entry. Daarna krijgt hij de intermediates en kan hij door, al verloor hij zo wel de zege.

Charles Leclerc (P15)

“We moeten naar binnen, denk ik!”, klinkt een ietwat paniekerige Charles Leclerc op de boordradio als het stopt met zachtjes regenen. “We moeten helaas naar binnen, anders is het game over”, voegt hij later toe. “We verwachten dat de regen heftiger wordt, dus kom naar binnen”, meldt het team dan aan de Monegask. Maar zo eenduidig zou het niet blijven. “Als je denkt dat je door kunt gaan, is het beter om door te gaan. Zo niet, kom dan naar binnen”, zo wordt de beslissing bij de coureur gelegd als hij door bocht 14 rijdt en de pitstraat nadert. En dan gaat het mis: Leclerc krijgt de magische woorden ‘box now, box‘ te horen, maar is dan al voorbij de pit entry gereden. “Nee, nee! Als ik op de baan kon blijven…”, reageert Leclerc. Hij rijdt, net als Norris, door en zal achteraf gezien spijt hebben van die beslissing. “Het is verschrikkelijk!” Als de auto niet meer wil doen wat hij wil, laat hij het team weten: “Sorry, maar onze race is voorbij. Ik worstel enorm, ik kan de auto niet afremmen.” Na wat schakelen tussen versnellingen gaat hij weer door, maar: “Ik kan de auto niet afremmen.” Uiteindelijk verlaat de Ferrari-coureur Rusland zonder punten.

Lewis Hamilton (P1)

“Het is zeker glad!”, meldt Hamilton op de boordradio, nadat hij geïnformeerd is dat teamgenoot Valtteri Bottas al naar binnen was gekomen voor de intermediates. “Oké, kom naar binnen voor intermediates”, luidt de opdracht van engineer Peter Bonnington, maar daar geeft Hamilton geen gehoor aan. De Brit rijdt alsnog door en slaat de pitstraat een rondje over. In dat rondje hoort hij dat het ‘cross-over’-punt daar is en de intermediates dus snel de gunstigere band zou worden. “We zien auto’s van de baan schieten”, vertelt Bonnington aan Hamilton. “Verstappen is naar binnen voor de inters, Norris gaat dat mogelijk ook doen. We hebben een gat, dus box, box.” Hoewel Hamilton er niet helemaal van overtuigd is dat het de juiste keuze is, komt hij nu wel binnen voor de intermediates. Deze strategische zet zou hem zijn honderdste Formule 1-zege opleveren.

Max Verstappen (P2)

“Er gaan nu wat coureurs naar binnen voor de intermediates, wat denk jij?”, vraagt engineer Gianpierro Lambiase aan Verstappen. “Het gaat wat lastig worden, er zijn een paar coureurs voor je van de baan geschoten”, waarschuwt Lambiase later. “Ik verlies nu wel wat tijd zeker?”, vraagt Verstappen. “Ik denk dat we naar binnen moeten, want we verliezen tijd”, voegt de Nederlander toe, die daarna een Ferrari van de baan ziet schieten. “Er gaan al mensen van de baan, dus zeg me wat ik moet doen”, aldus Verstappen. “Kom naar binnen”, luidt het antwoord van de pitmuur. Hij gaat daarop direct naar binnen voor de intermediates en dat zou goede timing blijken, aangezien hij in de slotfase zo alsnog naar de tweede plaats wist te rijden.

Carlos Sainz (P3)

“In bochten 3, 4, 5, 6 en 7 neemt de intensiteit iets meer toe”, krijgt Sainz te horen van zijn team, met de vriendelijke waarschuwing om voorzichtig aan te doen. “Het is bijna inter, wees gereed”, roept de Spanjaard op de boordradio. Maar vervolgens klinkt dan toch opmerkelijk genoeg: “Voor mij zou het misschien de zachte band worden, want deze harde band is shit”, aldus Sainz, die dus met nog zes ronden te gaan geloofde in de mogelijkheid om op slicks de finish te halen. “Jongens, als het blijft regenen dan moeten we naar binnen gaan. Ik kan niet nog een ronde zo doorgaan. Misschien de soft? Eén ronde, nog één ronde”, laat hij weten terwijl hij dus nog een ronde doorgaat, maar al snel doorheeft dat hij het niet gaat redden. “We moeten naar de inters gaan.”

Valtteri Bottas (P5)

“Het regent in bocht 4 en 5”, meldt Mercedes aan Bottas vanaf de pitmuur. “Gaat het erger worden, moeten we naar binnen gaan?”, vraagt Bottas, die tot dan toe geen geweldige race heeft gehad. “Het blijft zo, maar blijf doorrijden”, klinkt de opdracht van het team. Zij verwachten dat het bij lichte regen blijft, maar in bocht 3 merkt Bottas al dat het iets meer is dan dat. “Het is best slecht, we hadden naar binnen moeten gaan”, stelt Bottas vast op de boordradio. Hij krijgt daarop de opdracht om in die ronde wel naar binnen te gaan. Op de intermediates kan hij vervolgens tot de vijfde plek komen, terwijl het er voor de regenbui naar uitzag dat hij geen punten zou pakken.

Fernando Alonso (P6)

“Het regent in bocht 5”, laat Alonso zijn team weten in ronde 47 van de 53. Die ronde haalt hij nog Daniel Ricciardo in, al zou de Australiër op de vierde plaats eindigen. “Het regent nu ook in bocht 2”, meldt het team een ronde later. “Het is erg nat in bocht 5, 6 en 7”, informeert Alonso. Het team vraagt vervolgens aan hem wat hij ervan denkt: “Ik weet het niet, wat doen de leiders?”, vraagt de Spanjaard. Als hij hoort dat zij nog doorrijden, besluit ook Alonso door te rijden. “Wat laat de radar zien?”, vraagt hij dan nog wel. Het antwoord laat dan op zich wachten, maar volgens het team zou het nog vijf ronden lichte regen blijven. Alonso meldt zelfs dat bocht 2 dan even beter lijkt te zijn. Met vier ronden te gaan ziet het team op de buienradar geen stevige regenbuien, maar Alonso voelt en ziet de regen dan weer verschijnen in bocht 2. “Het regent heel hard nu, box, box”, roept hij op de boordradio. Dat was een goede timing, aangezien het een ronde later nog harder zou gaan regenen.

