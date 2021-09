Een overwinning van een ouwe ervaren rot, een zevenvoudig wereldkampioen. Lewis Hamilton reed de eerste helft van de race behoudend en sloeg toe in de tweede helft. Het betekende zijn honderdste zege van zijn carrière: “Dat is een ongelooflijk magisch moment, dat had ik nooit durven denken.”

Lewis Hamilton had natuurlijk het geluk aan zijn zijde met de regenbui in de slotfase maar de overwinning in de Grand Prix van Rusland was er één van geduld, executie en communicatie in de slotfase. “Deze zege heb ik te danken aan die beslissing, dus alle credits voor het team hier en in Engeland in de fabriek.”

De Brit leek op een gegeven moment klem te komen zitten achter Daniel Ricciardo: “Toen zag ik op het pitbord dat het rondje 40 was ofzo, toen zei ik tegen mezelf: ‘Nu moet ik even aanzetten!’ En toen de regen kwam, stopten we op het juiste moment.” Na een tegenvallende zaterdag is dit resultaat voor de wereldkampioen erg mooi meegenomen. Gisteren kwam hij tot twee keer toe in aanraking met de muur en scoorde hij een voor zijn doen magere vierde startplek.

“Daar was ik wel even ziek van, ja. Ik heb de kwalificatie teruggekeken, het waren kleine subtiele foutjes. Dat was niet ideaal, daardoor was ik enorm vastberaden vanochtend. Ik heb nog altijd last van mijn nek, dus zonder mijn personal trainer Angela had ik het niet kunnen doen. Bij de start was het zaak om uit de problemen te blijven.”

In het vervolg werkte Hamilton zich gestaag naar voren, vooral op de harde band was de Mercedes niet te houden. “Ik weet niet of ik Lando wel had kunnen passeren zonder de regen. Dat werd erg lastig. Toen kwam de regen. Ik zag Lando er vanaf glijden en toen werd ik naar binnen geroepen. Ik dacht nog: ‘Nee! Hij rijdt hier vlak voor me!’ Maar gelukkig zijn we uiteindelijk alsnog gepit.”

Bij zijn inlap bleef het stil in de cockpit nadat Hamilton de uitslag te horen kreeg. De P2 van Max Verstappen lag waarschijnlijk niet in de lijn der verwachtingen. “Ik kan weinig doen aan wie er achter me eindigen, ik ben dankbaar voor de winst.” Hamilton heeft de leiding overgenomen van Verstappen en staat nu twee punten voor. “Dit wordt nog heel close, laten we hopen op nog een paar mooie gevechten.”