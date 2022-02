De F1-top, teams en regelgever FIA hebben donderdag nog een meeting over de toekomst van de Grand Prix van Rusland. Dit naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne.

Nadat de Formule 1 eerder op donderdag al een statement uitvaardigde waarin het zei de situatie in de gaten te houden, is er nu dus snel een meeting ingeroosterd. Ferrari-teambaas Mattia Binotto vertelt daarbij dat deze donderdagavond al op het programma staat.

Lees ook: F1 houdt situatie Oekraïne in de gaten, nog geen nieuws over doorgaan GP Rusland

“We zullen proberen de situatie te doorgronden, en uitmaken hoe we hiermee om moeten gaan”, zegt Binotto. Volgens de Ferrari-teambaas is ’toekijken niet genoeg’, en moet er over de situatie gesproken worden. “Zodat we de juiste keuze kunnen maken voor de toekomst.”

De Grand Prix van Rusland staat voor 25 september op de agenda. Coureurs als Sebastian Vettel en Max Verstappen lieten zich donderdag ook al kritisch uit over de Grand Prix en situatie. Vettel verklaarde zelfs niet in Rusland te gaan racen, omdat dit fout zou zijn.

Lees ook: Vettel gaat niet in Rusland racen na invasie Oekraïne: ‘Dat is fout’

Staatssteun

Los van de politieke en publicitaire implicaties, hangt er ook een financieel vraagteken boven de Grand Prix van Rusland. Met de sancties die er al zijn en vermoedelijk nog aankomen, is zakendoen met Russische partners complex, hetgeen ook de commerciële deal voor de Grand Prix compliceert.

De Grand Prix van Rusland is de afgelopen jaren ook duidelijk neergezet als visitekaartje van het regime. President Vladimir Putin heeft zich er ook meermaals getoond. Hoofdsponsor van de race is de VTB-bank, waar de Russische staat grootaandeelhouder in is.

Haas

Het team van Haas heeft zoals bekend ook nauwe banden met Rusland, die nu onder een vergrootglas zullen liggen. De renstal is officieel Amerikaans, maar drijft op het sponsorgeld van de Russische coureur Nikita Mazepin én rijdt in de Russische driekleur rond.

Uralkali, hoofdsponsor van Haas en mede-eigendom van Dmitry Mazepin, is ook nauw verwant aan het Russische regime. Haas-teambaas Günther Steiner had donderdagmiddag in de persconferentie moeten zitten, maar trok zich donderdagochtend al terug.