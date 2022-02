De Formule 1 houdt de situatie in Oekraïne in de gaten met het oog op de Grand Prix van Rusland, die voor september op de planning staat. Voor nu wil de Formule 1 nog niet zeggen of de race in Sotsji dit jaar doorgaat of niet door de ontstane situatie.

Vanochtend kondigde de Russische president Vladimir Poetin een ‘speciale militaire operatie’ aan in Oekraïne na wekenlange spanningen rondom het gebied. Meerdere landen hebben sancties aangekondigd tegen Rusland en ook enkele sportevenementen in dat land staan nu onder druk. Zo zou later dit jaar de Champions League-finale in Sint-Petersburg gespeeld worden en riepen veel Formule 1-fans op tot een boycot van de Grand Prix van Rusland in Sotsji, die dit jaar van 23 tot 25 september op de planning staat.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen van vanochtend heeft de Formule 1 laten weten dat ze de situatie in Oekraïne nauwlettend in de gaten houden, maar het wil nog niet zeggen of de race in Rusland door zal gaan. “De Formule 1 volgt net als vele anderen de zeer vloeiende ontwikkelingen op de voet en heeft op dit moment geen verder commentaar op de race die gepland staat voor september”, laat de Formule 1 in een verklaring weten. “We zullen de situatie op de voet blijven volgen.”

Gisteren verscheen op de website van de Formule 1 plots een pagina waar fans tickets konden kopen voor de Grand Prix van Turkije, ook al staat die race niet op de kalender. Het deed vermoeden dat Istanbul Park de beoogde vervanger is, mocht de Grand Prix van Rusland niet doorgaan. Of dat het geval is, is niet bekend.