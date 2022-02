Sebastian Vettel vindt dat de Formule 1 dit jaar niet naar Rusland moet gaan voor de Grand Prix in Sotsji. Als de Formule 1 toch besluit te racen in Rusland, zal Vettel niet komen opdagen: “Het is fout om te racen in een land waar dit gebeurt en dat ga ik ook niet doen.”

De Formule 1 liet vanochtend in een verklaring weten dat het de situatie in Oekraïne na de Russische inval ‘nauwlettend in de gaten houdt’, maar wilde nog geen uitspraken doen over het eventueel doorgaan van de Grand Prix van Rusland. Die race staat gepland voor september, maar staat nu onder druk door de huidige situatie. Sebastian Vettel vindt dat de Formule 1 de Grand Prix van Rusland voor dit jaar moet schrappen. Mocht de Formule 1 alsnog in Sotsji racen, dan zal de Duitser daar niet bij aanwezig zijn.

“Persoonlijk: ik was geschokt toen ik vanochtend het nieuws aanzette”, zegt Vettel bij de persconferentie in Barcelona. “Het is vreselijk om te zien wat daar gebeurt. Er staat een race in Rusland op het programma, persoonlijk vind ik dat we er niet heen moeten.”

“Ik vind het fout om te racen in een land waar dit gebeurt”, vervolgt hij, waarna hij verzekert: “Ik ga dat ook niet doen. Ik leef mee met de onschuldige mensen die nu hun leven verliezen door mad leadership. We zullen er vast over spreken, al zijn we er als coureursvakbond GPDA nog niet over bijeen gekomen. Ik heb mijn beslissing echter al wel genomen”, aldus de Duitser.

Ook de andere aanwezige coureurs kregen de vraag hoe zij denken over de Grand Prix van Rusland gezien de huidige situatie. Max Verstappen zou het ‘niet juist’ vinden om in een land te racen dat oorlog voert. “Ik denk dat de hele paddock moet beslissen wat we willen doen.” Charles Leclerc sluit zich aan. “We moeten het erover hebben. Ik heb niet alle informatie over wat daar gebeurt, maar het is – zeker in 2022 – treurig om te zien wat daar gebeurt.” Fernando Alonso gelooft erin dat de Formule 1 de juiste beslissing zal nemen. “Het is uiteindelijk aan de Formule 1. Wij coureurs hebben denk ik dezelfde mening als de rest, maar niet de macht om te beslissen. We kunnen wel onze eigen keuzes maken, al denk ik dat de Formule 1 uiteindelijk het juiste zal doen.”