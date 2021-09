Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi heeft uitgelegd hoe de dag op het vooralsnog kletsnatte Sochi Autodrom er mogelijk uit kan zien, en hoe het zit met de speelruimte om de kwalificatie te houden.

Sinds zaterdagochtend regent het al in Sotsji. De intensiteit daarvan wisselt wel, maar rond half tien Nederlandse tijd begon het een stuk harder te regenen en diende zich onweer aan. Een blik op het weerbericht leert desondanks dat de regen later in de middag (vanaf half één Nederlandse tijd, als het half twee is in Sotsji) zou moeten afnemen.

“De prioriteit ligt bij de Formule 1-kwalificatie van zaterdagmiddag”, benadrukt Masi. “Die staat bovenaan het lijstje. We hebben gelukkig wat speelruimte in het schema gecreëerd door vrijdag de eerste Formule 3-race al te houden, in plaats van zaterdagochtend. Gezien hoeveel regen er toen viel, was dat absoluut de juiste beslissing.”

Kwalificatie

Rond de start van de kwalificatie, om 14:00 uur Nederlandse tijd, zou het beter weer moeten zijn. Maar toch: als het nodig is, kan de start worden uitgesteld. Ook daar is speelruimte voor. Tot wanneer de Formule 1 met de kwalificatiestart kan schuiven, hangt echter van het daglicht en zicht af, zegt Masi.

De zon gaat in Sotsji om 18:15 lokale tijd onder (17:15 in Nederland), maar: “Als het weer zaterdagmiddag net zo slecht is als zaterdagochtend, wordt het ook veel eerder donker. Als we zaterdagmiddag toch niet kunnen kwalificeren, doen we het zondagochtend.”

VT3 geschrapt

De derde vrije training, die voor 11:00 uur Nederlandse tijd op het programma stond, is zo’n kwartier voor aanvang geschrapt door de stewards en wedstrijdleider Masi. Hij stelde eerder al dat dit een optie was indien vooraf duidelijk zou zijn dat actie op de baan er niet in zou zitten door de aanhoudende regen.