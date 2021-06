Een tweede poleposition op rij, de derde van het seizoen. Het komt niet vanzelf maar het is voor Max Verstappen een soort luxepositie waarin hij zich bevindt, in 2021 is de zaterdag Red Bull-dag. “Op zondag zien we dat Mercedes sterker is dan op de zaterdag, dan hebben ze het iets beter voor elkaar. Ze zijn goed met de banden, daar moeten wij nog aan werken”, aldus de polesitter voor de Grand Prix van Stiermarken.

Verstappen vertelde vrijdag al aan FORMULE 1 Magazine dat hij mede door de RB16b van dit jaar minder gedwongen wordt om risico te nemen. “Dat heeft wel met de auto te maken. Als je voor het kampioenschap meestrijdt, kun je je het eenmaal niet veroorloven je auto in de muur te zetten, zoals bijvoorbeeld Leclerc deed in Monaco”, aldus Verstappen in gesprek met FORMULE 1 Magazine. “Het is niet zo zeer makkelijker maar je hoeft in het begin minder risicos te nemen.”

Luisterend naar het radioverkeer met engineer Gianpiero Lambiase deed de excercitie vandaag ook weer soepel aan. In Q3 waren zowel Verstappen als het team tevreden met het eerste rondje. “Je bent in principe veilig, denken wij. Wat wil je doen?”, werd er gevraagd. “Laten we nog een rondje doen, ook ter voorbereiding op Q2.” In het tweede gedeelte werd de plek met de wedstrijdband (de mediums) vrij gemakkelijk gehaald. In Q3 ging Hamilton voor het veld uit en klokte een 1.04.205, op dat moment al niet de snelste tijd van de dag.

‘Die eerste ronde was wel prima’

Met zijn eerste poging klokte Verstappen echter een 1.03.841, een gapend gat dus van 0.386 naar Hamilton. Dat werd door een verbetering van Hamilton nog teruggebracht naar 0.226 maar dichterbij kwam Hamilton niet. “Die eerste was goed genoeg, die was wel prima”, grijnst Verstappen naderhand. “Ik moet zeggen, de baan is heel kort maar het is best wel makkelijk om snel een foutje te maken in bocht 3 of 4. Het is een lastig circuit om een perfect rondje te rijden.”

Toch groeide als snel het besef dat alles minder dan poleposition vandaag een verlies zou zijn. “Lewis had al een rondje gedaan en was bij vier tienden langzamer, geloof ik. Toen reed hij die andere ronde en zat hij er nog steeds twee tienden boven. Toen dacht ik al even: ‘Dit zou weleens genoeg kunnen zijn.’”

In de aanloop naar zijn laatste ronde kreeg Verstappen te maken met wat oponthoud: “Ik moest zo langzaam rijden, ik was de laatste in de trein. Daardoor waren mijn achterbanden te koud om die eerste sector goed door te komen. Daar verloor ik een tiende en dat hield ik eigenlijk vast.”

En dus was daar pole nummer zes alweer voor Verstappen. Red Bull heerst dit jaar op zaterdag, je mag het eigenlijk wel vaststellen en heeft daarmee een belangrijk wapen van Mercedes geneutraliseerd. “Dit is absoluut geen toeval meer. Het zal echt nog weleens de andere kant opvallen maar op zaterdag doen we het tot nu eigenlijk aardig goed. En we hadden meer poles kunnen hebben op de stratencircuits, er was nog dat foutje van mij in Imola. Dat is natuurlijk ‘als, als…’ maar het geeft wel aan dat het met de auto goed zit.”

Morgen tijdens de race verwacht Verstappen nog wel flink meer tegenstand van Mercedes. “Zondags zien we dat Mercedes sterker is dan op de zaterdag, dan hebben ze het iets beter voor elkaar. Ze zijn goed met de banden, daar moeten wij nog aan werken.” De claim van Hamilton dat Red Bull een kwart seconde per rondje pakt, legt Verstappen schouderophalend naast zich neer. “Lewis probeert altijd die underdog te spelen maar als je naar de rondetijden kijkt zie je gewoon dat het dicht bij elkaar zit. En dat is tot nu altijd zo geweest.”