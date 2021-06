“We krabden ons wel even achter de oren”, erkent Daniel Ricciardo na zijn dertiende tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Want: vrijdag ging het nog best wel lekker.

Op vrijdag was Ricciardo namelijk tweede in VT2. In de derde training, op zaterdagochtend, moest hij het echter slechts met een zeventiende tijd doen. In de kwalificatie ging het iets beter voor Ricciardo, maar een dertiende stek is nog altijd niet om over naar huis te schrijven. Zeker niet met McLaren-teamgenoot Lando Norris die de vierde tijd reed.

“Ik wil het niet gek noemen, maar het is wel een beetje apart dat we vrijdag heel competitief waren en nu niet. We krabden ons dus wel even achter de oren”, vertelt Ricciardo aan Ziggo Sport. “Het is jammer. Afgelopen weekend in Frankrijk ging het goed en vrijdag boekten we ook progressie”, staat Ricciardo voor een raadsel.

Gevraagd of hij van vrijdag op zaterdag veel aan zijn auto had veranderd, vertelt Ricciardo dat dit wel meevalt. “Wel wat, maar niks geks. Het waren ook logische dingen… We hebben na de derde training zelfs wat dingen teruggedraaid om dichter bij de setup van vrijdag te zitten.”

Het enige wat Ricciardo nu rest, is teren op zijn geroemde racecraft en zo naar voren komen. “Dat is het enige wat ik heb!”, lacht hij – enigszins als een boer met kiespijn. Het is de Aussie dit jaar nu al vier keer niet gelukt om de top tien te halen in de kwalificatie. Teamgenoot Norris gaat ook met 5-3 aan kop in het kwalificatieduel.