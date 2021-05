Fernando Alonso denkt dat Lewis Hamilton niet de lof krijgt die hij verdient. Ja, Hamilton zit al jaren in de beste auto, maar dan nog moet je steeds op topniveau presteren. Dat vertelt Alonso in gesprek met het Spaanse Marca. “Ik weet niet of hij voldoende waardering krijgt voor wat hij doet.”

Afgelopen weekend in Spanje veroverde Lewis Hamilton zijn 98ste overwinning en honderdste pole. Een zoveelste mijlpaal voor de Brit, die de afgelopen jaren de records in de Formule 1 opstapelde. Toch krijgt de zevenvoudig wereldkampioen niet altijd de waardering die hij verdient, vaak omdat hij het merendeel van zijn carrière voor het dominante Mercedes reed. Dat ziet ook zijn voormalig teamgenoot Fernando Alonso.

“Heeft hij de beste auto? Ja”, vertelt Alonso aan het Spaanse Marca. “Maar ook met de beste auto moet je ieder weekend presteren, ongeacht of het regent, droog is of wat dan ook. Je moet presteren als Red Bull een goed weekend heeft, maar ook als ze op een circuit komen waar ze langzamer zijn”, stelt de Spanjaard.

Toch schat niet iedereen Hamiltons prestaties naar waarde volgens Alonso. “Ik weet niet of hij voldoende waardering krijgt voor wat hij doet. Ik weet dat hij gewaardeerd wordt, maar ik geef hem zeker nu veel credits. Mercedes is namelijk niet zo dominant als drie of vier jaar geleden, toen ze altijd vrij gemakkelijk wonnen. Anderen zitten dichterbij, maar dat lijkt hem niets uit te maken. Hij geeft altijd honderd procent, dus daar moet je hem voor complimenteren”, aldus Asturiër.

