Esteban Ocon rijdt voor Alpine, maar maakt ook nog altijd onderdeel uit van Mercedes’ rijdersprogramma. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff moeten Alpine en Ocon zelf echter in de eerste plaats bepalen hoe en of ze na 2021 samen verder willen.

Eind 2021 loopt Ocons tweejarige deal met de Franse fabrieksformatie namelijk af. In gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine, erkent Mercedes-topman Wolff dat Ocon in ‘een beetje een gekke situatie zit’. “Want behalve Alpine-coureur, is hij ook al heel lang Mercedes-junior.”

Na een lastig 2020, waarin Ocon bij Alpine-voorganger Renault overtuigend werd verslagen door Daniel Ricciardo, is de Fransman sterk aan 2021 begonnen. Ocon heeft zijn nieuwe teamgenoot, tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, in drie van de eerste vier races geklopt in de kwalificatie en staat 10 – 5 voor qua punten.

Lees ook: Alonso onder de indruk van Ocon: ‘Professioneel en werkt hard’

“Esteban zit in een goede situatie bij Alpine”, ziet ook Wolff. “Hij groeit door en laat goede resultaten zien. Daarnaast is hij natuurlijk Frans (net als Alpine, red.). De puzzelstukjes passen daar zo goed in elkaar voor hem. Het moet daarom in de eerste plaats de beslissing van Esteban en Alpine-CEO Laurent Rossi zijn hoe ze verdergaan.”

Ocon lijkt zo dus ook niet bovenaan het kandidatenlijstje bij Mercedes te staan. Mercedes heeft twee zitjes vrij voor 2021, al hoopt het voor de zomerstop een nieuwe deal te hebben met Lewis Hamilton. De toekomst van teamgenoot Valtteri Bottas is minder zeker; Mercedes-junior George Russell is de belangrijkste gegadigde hem op te volgen.

Lees ook: Hamilton wil nieuw contract tekenen voor de zomerstop

FORMULE 1 nr. 05 ligt vanaf donderdag in de winkel en bij abonnees op de mat. Geen abonnee? FORMULE 1 nr. 05 is hier alvast online te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.