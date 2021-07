Bij elke Grand Prix deelt FORMULE 1 cijfers uit aan de coureurs en in de rubriek Top & Flop belichten we de positieve en negatieve uitschieters van het raceweekend. Voor Lando Norris is goed niet goed genoeg, terwijl de jonge Yuki Tsunoda en de veteraan Kimi Räikkönen slordig zijn op de Red Bull Ring.

TOP

Lando Norris – 9: Start: 2e Finish: 3e

Alleen voor de allerbesten is goed niet goed genoeg. Zo ook voor Norris op zondag. De Brit sleepte alweer zijn derde podium van het seizoen binnen, maar wilde eigenlijk meer, en verdiende dat ook. Norris kende de beste kwalificatie van zijn carrière door zijn McLaren op P2 te zetten. In de eerste ronde verdedigde hij zijn positie (te) fel ten opzichte van Sergio Pérez. Het leverde hem vijf seconden tijdstraf op die Norris ook de tweede plek in de race kostten. De MCL35M leek het tempo van de Mercedes van Valtteri Bottas goed te kunnen volgen. Dat belooft nog wat voor de rest van het seizoen.

Valtteri Bottas – 8: Start: 5e Finish: 2e

Het beeld is ietwat vertekend, omdat Hamilton door schade een halve seconde per ronde verloor, maar er staan wanneer de #1-coureur van het team wegvalt, is toch de belangrijkste eigenschap van een wingman. Bottas kwam dit seizoen nog niet verder dan de derde plek, dus het zilver zal voelen als goud. Met de onderhandelingen voor een nieuw contract voor de boeg is het voor de Fin te hopen dat hij deze lijn door kan zetten.

Max Verstappen – 9: Start: 1e Finish: 1e

Voor een Oranjezee aan fans maakte Verstappen er geen spektakel van. Althans, hij maakte het niet spannend. Een statement was het wel degelijk. Een statement dat de Nederlander klaar is om zijn eerste wereldtitel te grijpen. Verstappen won zijn vijfde race van het seizoen, zijn derde op rij en is de eerste coureur ooit die in drie weken tijd drie Grands Prix op zijn naam schrijft. De Verstappen-tribune vierde de hele race feest en bracht een geweldige sfeer mee naar de Red Bull Ring. Je zou bijna hopen op een derde race in Oostenrijk.

FLOP

Kimi Räikkönen – 4: Start: 16e Finish: 16e

Het lijkt steeds minder waarschijnlijk dar Räikkönen ook volgend jaar nog Formule 1 rijdt. In kwalificatie legt hij het in dit seizoen vaak af tegen Antonio Giovinazzi. Tijdens de race knokt de Fin zich meestal nog wel wat naar voren, maar in Oostenrijk deed hij het allemaal teniet met één moment van onoplettendheid. Na een mislukte inhaalmanoeuvre op George Russell zag hij Sebastian Vettel naast zich over het hoofd. Beide heren zouden sowieso niet in de punten zijn geëindigd, maar voor Vettel zat de race er een half rondje eerder dan gepland op.

Esteban Ocon – 4: Start: 17e Finish: DNF

Ocon kon niet veel doen aan zijn ongeluk na de start in bocht 3. Toch neemt dat niet weg dat de Fransman voor de tweede keer in vier races uitvalt in de eerste ronde. Als hij vorige week of de week daarvoor in Frankrijk nog punten had gepakt, had dat hem misschien vergeven kunnen worden, maar feit is dat Ocon sinds Monaco niet meer in de buurt van een toptienkwalificatie is gekomen. Zijn teamgenoot Fernando Alonso heeft daarentegen wel zijn draai gevonden bij Alpine. Ocon moet snel een manier vinden om zich te herpakken.

Yuki Tsunoda – 4: Start: 7e Finish: 12e

Na het punt tijdens de GP van Stiermarken en de zevende plek in de kwalificatie op zaterdag waren de verwachtingen voor Tsunoda hooggespannen. Helaas kon de talentvolle Japanner het zondag niet waarmaken. De Ferrari’s waren sterker dan AlphaTauri op de Red Bull Ring, maar twee tijdstraffen van vijf seconden, omdat Tsunoda vrij letterlijk niet binnen de lijntjes kon kleuren, hielpen natuurlijk ook niet mee. Dat wordt weer strafrondjes lopen in het trainingskamp van Franz Tost.

REST VAN HET VELD

Nikita Mazepin – 5: Start: 20e Finish: 19e

Mick Schumacher – 5: Start: 19e Finish: 18e

Nicholas Latifi – 6: Start: 18e Finish: 15e

George Russell – 7: Start: 8e Finish: 11e

Antonio Giovinazzi – 5: Start: 15e Finish: 14e

Lance Stroll – 5: Start: 9e Finish: 13e

Sebastian Vettel – 5: Start: 11e Finish: DNF

Fernando Alonso – 7: Start: 14e Finish: 10e

Pierre Gasly – 5: Start: 6e Finish: 9e

Daniel Ricciardo – 7: Start: 13e Finish: 7e

Carlos Sainz – 8: Start: 10e Finish: 5e

Charles Leclerc – 7: Start: 12e Finish: 8e

Lewis Hamilton – 6: Start: 4e Finish: 4e

Sergio Pérez – 4: Start: 3e Finish: 6e