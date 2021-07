Charles Leclerc kan wel leven met zijn achtste plek tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De Monegask vertrok van P12, knokte zich tijdens de race naar voren, maar stuitte toen op Sergio Pérez die zich absoluut niet zomaar gewonnen gaf.

“Ik zou het geen goede middag noemen”, zegt Leclerc na afloop van de race. “Een enerverende middag is misschien een betere beschrijving.” En enerverend was het zeker, want tot twee keer toe moest Leclerc zijn auto uit het grint redden na een hard duel met Pérez. Pérez kreeg voor beide acties een tijdstraf van de wedstrijdleiding, waar hij zelf weinig begrip voor toonde.

Lees ook: Pérez tot kalmte gemaand op boordradio: ‘Hebben nog een lange weg te gaan’

Volgens Leclerc, die uiteindelijk niet aan de Red Bull van Pérez voorbij kwam, hebben de coureurs het akkefietje al achter zich gelaten. “Er was behoorlijk wat spanning onder de helm”, zegt hij. “Maar nu de helm af is, hebben we gesproken en ik denk dat hij weet dat hij overdreef.” Hoewel Leclerc uiteindelijk bleef steken op P8, wil hij niet te lang doorgaan op de acties van Pérez. “Ik ben niet iemand die ergens lang in blijft hangen.”

(Photo by Zak Mauger / LAT Images)

Hoewel hij kan leven met de achtste plek, noemt Leclerc zijn race wel frustrerend. “Ik had een hoger tempo, maar ik kon het niet gebruiken”, legt hij uit. “Er waren weinig kansen omdat we in een DRS-treintje reden. Iedere keer dat ik een kans zag, ging ik ervoor.” De Ferrari-coureur legt de schuld niet alleen bij Pérez. “Twee keer had ik gewoon niet genoeg ruimte bij het uitgaan van de bocht. Zo is het nu eenmaal.’

Vorige week oogste Leclerc nog een hoop lof door van P19 naar de zevende plek te rijden, maar een dergelijke opmars zat er deze keer niet in p de Red Bull Ring. “Het voelde alsof we iets minder sterk waren in vergelijking met vorige week”, vertelt hij. “Maar we waren nog steeds erg sterk. Ik denk dat het positief was, want we hoefden niet vaak in onze spiegels te kijken.”

Lees ook: Norris niet blij met P3: ‘Gek, want we staan wel op het podium’

Er had wel meer in kunnen zitten voor Ferrari, vermoedt Leclerc. “Ik denk dat het jammer was dat we op dezelfde strategie stonden als de mensen voor ons”, legt hij uit. “Dus we hadden geen bandenvoordeel door een andere strategie te gebruiken.” Carlos Sainz Startte vanaf P10 op de harde band en finishte uiteindelijk als vijfde. “Maar het werkte wel voor Carlos, dus ik denk dat we het goed hebben gedaan om beide auto’s op een andere strategie te zetten aan het begin van de race.”