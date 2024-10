Rocco Coronel, zoon van autocoureur en Formule 1-analist Tom Coronel, maakt aankomend weekend zijn debuut in de autosport op het circuit van Silverstone. Naast zijn succesvolle carrière in het karten waagt het 14-jarige talent zich in de Ginetta Junior Winter Series voor het eerst aan een echte raceauto. De jongste Coronel-telg werd onlangs opgenomen in het juniorprogramma van Red Bull. “Ik kijk er heel erg naar uit,” liet hij weten.

“Mijn eerste races met een auto, dat is natuurlijk wel iets bijzonders,” aldus Rocco Coronel in een officieel persbericht. “Omdat ik nog nooit met een auto geracet heb, heb ik ook geen echte verwachtingen; ik wil vooral zoveel mogelijk leren en ervaring opdoen. Ik ga natuurlijk altijd voor de eerste plaats, maar dat is voor mijn eerste races niet realistisch. Gewoon lekker rijden en dan zien we wel wat het wordt.”

Rocco Coronel blies krap een week geleden veertien kaarsjes uit, maar mag in de Ginetta-series toch alvast proeven van de autosport. In deze raceklasse wordt gereden met de Ginetta G40, voorzien van een buizenframe, een FIA-goedgekeurde rolkooi en een koetswerk van glasvezel. Het vermogen komt van een 1,8-liter Ford Zetec-motor met 100 pk. “Deze raceklasse is een hele mooie leerschool,” zei vader Tom Coronel. “Je rijdt op de klassieke Engelse circuits, echt ‘old school’; de auto’s staan op straatbanden en hebben een differentieel, dus je leert om mooi recht de bocht uit te komen. Het is een soort Formule Ford met een dak erop.”

R Racing

De jonge Nederlander komt bij R Racing naast de Zweed Scott Lindblom terecht, nog een talent uit de Red Bull-kweekvijver. “We zijn zeer verheugd deel uit te maken van een prestigieus programma als dat van Red Bull,” verklaarde R Racing-teambaas Nathan Read. “Het feit dat deze coureurs dit als opstapklasse gebruiken vanuit het karten, bewijst dat Ginetta de toonaangevende juniorklasse in Europa is. De auto’s zien er fantastisch uit en we staan te popelen om te beginnen.” De G40’s van R Racing zijn voor het aankomende seizoen voorzien van de bekende Red Bull-kleuren.

“Het is een heel leuke auto om te rijden,” voegde Rocco Coronel toe. “Je hebt door de straatbanden weinig grip en het vermogen van 100 pk klinkt misschien niet zo spannend, maar de auto is ook heel licht, dus hij gaat best vooruit. Je moet mooi zuiver rijden, strakke lijnen. Ik kan niet wachten om in te stappen.” Op Silverstone staan al drie wedstrijden op het programma. Zaterdag wordt er geracet om 12.28 uur en 15.48 uur en zondag om 11.48 uur (Nederlandse tijden). De actie is live te volgen via het YouTube-kanaal van BRSCC.

