Eddie Jordan kent geen twijfel: ‘Mercedes gaat raceteam verkopen’

Audi’s vertrek na dit seizoen uit de DTM is volgens voormalig Formule 1-coureur en RTL’s analist Timo Glock een teken aan de wand. Het zou de Duitser niet verbazen als Mercedes, Renault en Red Bulls motorleverancier Honda het voorbeeld in de Formule 1 gaan volgen. “Dat wordt in de komende maanden een belangrijk thema.”

De economische gevolgen van de coronacrisis zijn wereldwijd nu al desastreus. Ook de auto-industrie zucht onder de pandemie. De verkoop van nieuwe voertuigen is ingestort: bij alle fabrikanten is het alarmfase 1. Massaontslagen dreigen, er worden donkerrode cijfers geschreven. Renault maakte afgelopen week bekend fors te moeten bezuinigen en heeft de Franse staat om steun gevraagd: het Formule 1-project zal ongetwijfeld ter discussie komen te staan.

Tijdens de grote economische crisis ruim tien jaar geleden trokken bandenfabrikant Bridgestone, BMW, Honda en Toyota de stekker meteen uit hun Formule 1-activiteiten. Volgens Glock dreigt door de coronacrisis een herhaling. Hij maakt zich grote zorgen over de toekomst van de Formule 1. “De komende maanden wordt dit een belangrijk thema, want dan zullen de financiële cijfers over het tweede en derde kwartaal bij deze firma’s bekend zijn”, stelt de Duitser in de podcast Starting Grid. “Dan zullen de werkelijke consequenties voor de fabrikanten pas echt goed zichtbaar worden. Want wie denkt er in deze tijden nu nog aan om een auto te kopen?”

Rechtenhouder Liberty Media boekte in het eerste kwartaal van 2020 een verlies van zo’n 200 miljoen euro, voornamelijk omdat er niet geracet werd. Met een voorschot houdt het de ‘kleinere raceteams’ voorlopig in leven. Glock: “Ik verwacht een grote crisis voor de sport in het algemeen.” Hij sluit niet uit dat er teams zullen gaan omvallen. De afgelopen tijd druppelden daarover sombere berichten binnen. Zo maakte sportwagenfabrikant McLaren bekend dat het 280 miljoen nodig heeft om de huidige crisis te overleven, Aston Martin (partner van Red Bull) zit ondanks een forse kapitaalinjectie van miljardair Lawrence Stroll eveneens in zwaar weer.

Volgens oud-teameigenaar Eddie Jordan gaan er geheid klappen vallen. De Ier is ervan overtuigd dat Mercedes het Formule 1-team zal gaan ontmantelen. “De leiding kan ook bijna niet anders beslissen”, aldus Jordan in gesprek met het Duitse Sport1. “Mercedes heeft de laatste jaren alles gewonnen wat er te winnen valt, op marketinggebied is er bijna niets meer uit te halen. Ze gaan het team verkopen”, is Jordans overtuiging. “Maar Mercedes zal wel aanblijven als motorleverancier.”