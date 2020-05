Renault gaat ondanks miljardenbezuinigingen door in F1

Automaker Renault moet wereldwijd miljarden bezuinigen, maar gaat toch door in de Formule 1. Dat heeft interim-ceo Clotilde Delbos bevestigd.

“We hebben het al publiekelijk uitgesproken en bevestigen nogmaals dat we gecommitteerd blijven aan de Formule 1”, zo heeft Delbos, die eind vorig jaar de rol van interim-CEO op zich nam naast haar al bestaande functie als CFO, benadrukt in een teleconferentie met investeerders.

Als positief punt haalt ze de in 2021 inkomende budget cap in de Formule 1 aan als goed nieuws voor Renault, omdat het sowieso al met een kleiner budget werkt dan haar rivalen en zodoende ook minder hoeft te investeren om hierop in te spelen.

Het statement van Delbos komt op een turbulent moment voor Renault, dat vrijdag tevens plannen voor een uitvoerige reorganisatie van de autotak presenteerde.

Renault moet door teruglopende autoverkoop en de coronacrisis over de komende drie jaar twee miljard euro bezuinigen, terwijl het om vijf miljard euro aan staatssteun heeft gevraagd.

Als deel van de bezuinigingen worden er 14.600 werknemers ontslagen (waarvan 4.600 in Frankrijk) bij de automaker. Verder zullen er modellen verdwijnen, worden er minder auto’s geproduceerd (van 4 miljoen naar 3.3 miljoen wereldwijd in 2024), gaat het nauwer samenwerken met ‘alliantie-leden’ Nissan en Mitsubishi en neemt Renault haar productiemethoden en -locaties onder de loep.

