Na jaren van geruchten moet het hoge woord er volgende week dan eindelijk uitkomen, met het Volkswagen Group-bestuur dat dan naar verluidt instemt met de Formule 1-entree van Audi en Porsche.

Persbureau Reuters bericht, in navolging van eerdere berichtgeving van de Duitse tak van Business Insider, namelijk dat er volgende week groen licht wordt gegeven voor de entree van Audi en Porsche door de overkoepelende Volkswagen Group. Twee bronnen zouden dit hebben bevestigd.

Volgens een van de bronnen is er ‘een goede kans’ dat het bestuur instemt met het plan. Reuters haalt daarbij aan dat een Formule 1-instap met een bestaand team de meest waarschijnlijke optie is. Porsche zou dan met Red Bull in zee gaan, Audi mogelijk met McLaren.

Tast Audi in de buidel voor McLaren?

Vanuit de Volkswagen Group wordt geen officiële reactie gegeven op de geruchten. Een bijkomend gerucht is dat Audi een half miljard euro zou willen betalen voor een overname of verregaande samenwerking met McLaren, al is dat gerucht slechts op één bron gebaseerd.

Berichten over een partnership tussen Audi en McLaren zingen al langer rond. Vorig jaar weersprak McLaren berichten over een overname nog. McLaren Racing-CEO Zak Brown erkende later wel dat er gesprekken waren gevoerd met de Volkswagen Group.

De situatie binnen de internationale auto-industrie is de laatste maanden natuurlijk wel dynamisch. Zo kampen grote automakers momenteel met de gevolgen van het chiptekort en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne – en de bijbehorende sancties. Daarnaast zijn er de bekende duurzaamheidsuitdagingen.