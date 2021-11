McLaren heeft in een korte verklaring laten weten dat de geruchten over een overname door Audi niet kloppen. Dat doen zij nadat eerder op de dag AutoCar had gemeld dat Audi de McLaren Group zou overnemen om een deelname in de Formule 1 veilig te stellen.

“De McLaren Group is op de hoogte van een nieuwsbericht dat het verkocht zou zijn aan Audi. Dat is volkomen onjuist en McLaren is bezig om het verhaal offline te halen”, laten ze in een verklaring weten. “McLaren’s technologische strategie omvat altijd voortdurende discussies en samenwerking met relevante partners en leveranciers, waaronder andere autofabrikanten, maar er is geen verandering in de eigendomsstructuur van de McLaren Group”, verzekeren ze.

De namen Porsche en Audi zijn de afgelopen tijd weer regelmatig gevallen. De twee autofabrikanten willen al jaren in de Formule 1 stappen met een eigen team of als motorleverancier, maar nooit kwam het er echt van. Ze mochten wel aanschuiven bij de gesprekken over de toekomst van de sport en met name de gesprekken over de krachtbronnen, maar verder dan dat kwam het niet.

Een akkoord over de nieuwe motoren, die vanaf 2026 geïntroduceerd worden, opende dit jaar echter de deuren voor de komst van Audi en Porsche. Sindsdien hebben zij al aangegeven een deelname serieus te overwegen, al zullen zij dat wel snel moeten doen om zich voor te kunnen bereiden op het avontuur. De twee partijen proberen zich via bestaande teams naar de Formule 1 te werken, waarbij Audi zijn heil zou zoeken bij McLaren terwijl Porsche naar een samenwerking zou zoeken met Red Bull, dat vanaf volgend jaar zelf voor zijn krachtbronnen moet zorgen.

Foto: Motorsport Images

Niet lang geleden meldde het Duitse Auto, Motor und Sport nog dat McLaren totaal geen interesse zou hebben in een overname door Audi. Reden daarvoor was dat McLaren, dat eerder door een zware financiële periode ging, de zaken nu wat beter voor elkaar had.

Toch meldde het doorgaans goed ingevoerde AutoCar dat Audi de McLaren Group opgekocht zou hebben om zo een Formule 1-deelname veilig te kunnen stellen. Zij meldden dat de uitvoerend voorzitter van McLaren, Paul Walsh, een aanbod had gekregen van Audi en dat aan het bestuur had voorgelegd, maar dat aanbod werd afgeslagen. Hij kwam wel terug met een tegenbod: verdubbel het bedrag en dan praten we verder. Audi zou daar volgens AutoCar ook op ingegaan zijn en de twee zouden al overeengekomen zijn om een deal te tekenen. Aan die geruchten maakt McLaren enkele uren later dus een eind.