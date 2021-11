McLaren zou verre van openstaan voor een vermeende overname door Audi, als onderdeel van de gesuggereerde Formule 1-instap van de Volkswagen Group. Ook aan een relatie van Volkswagen-merken Porsche of Audi met Red Bull kleven de nodige haken en ogen.

Dat bericht het doorgaans goed geïnformeerde Auto, Motor und Sport. Het Duitse medium omschrijft de berichten aangaande een overname van McLaren door Audi als ‘de heetste geruchten in de paddock’, maar ontkracht deze ook gelijk. McLaren zou niet openstaan voor een overname.

De reden daarachter is dat McLaren het momenteel prima voor elkaar lijkt te hebben. Het zit sportief in de lift en de financiële problemen van het begin van de coronacrisis behoren alweer tot het verleden na een lening van de National Bank of Bahrain en verkoop van vijftien procent van de aandelen van McLaren Racing aan MSP Sports Capital.

Lees ook: McLaren deels in handen van Amerikaanse investeerders na verkoop aandelen

McLaren heeft hiermee 317 miljoen euro binnengehaald, terwijl het mogelijk nog een verdere kapitaalinjectie wacht. MSP Sports Capital kan haar belang mogelijk nog uitbreiden tot 33 procent. Tel er de komst van de budgetcap bij op, en het financiële plaatje ziet er een stuk rooskleuriger uit.

Teams zijn steeds meer waard

Daarnaast is de waarde van teams flink gestegen door de toenemende populariteit van de Formule 1. Werd Williams (weliswaar inclusief de nodige schulden) medio 2020 nog voor 152 miljoen euro verkocht, daar was de vraagprijs voor Alfa Romeo Sauber in de afgeketste deal met Andretti Autosport dit jaar al 350 miljoen – exclusief verdere garanties.

Lees ook: Michael Andretti: ‘Alfa Romeo-deal klapte niet op geld’

Niemand minder dan McLaren-CEO Zak Brown stelde daarom recentelijk al dat de marktwaarde van (succesvolle) teams door de grens van een miljard zal gaan. Aan mogelijke overnamepogingen van de Volkswagen Group hangt dan ook een flink prijskaartje, bericht Auto, Motor und Sport.

(tekst loopt door onder de foto)

McLaren had het financieel zwaar, maar heeft haar schaapjes ogenschijnlijk weer op het droge. Foto: Getty Images.

Indien het een eigen team wil kopen, zou het Duitse autoconcern zich volgens de publicatie dan ook op Williams, Alfa Romeo Sauber of – minder realistisch – Red Bull-zusterteam AlphaTauri moeten richten. Al is dit uiteraard veronderstellende dat het een team wil overnemen.

Motordeal met Red Bull?

Een andere optie is natuurlijk louter een motorprogramma runnen. In dat geval komt ook Red Bull in beeld. Het team van Max Verstappen verliest na dit jaar Honda als fabriekspartner. Red Bull gaat de ex-Honda-motoren daarom zelf runnen, maar zet ook een eigen motorprogramma op – met als doel zelf een motor te bouwen voor 2026.

De handen ineenslaan met Red Bull kan voor de Volkswagen Group – met Porsche of Audi als merk in de Formule 1 – zowel financieel als qua technische ontwikkeling interessant zijn. Toch kleven hier ook haken en ogen aan. Zo zouden andere fabrikanten er niet op zitten te wachten dat Red Bull en Porsche/Audi parallel motorprogramma’s ontwikkelen.

Lees ook: Slaan Red Bull en Volkswagen de handen ineen? ‘De link is nog heel goed’

De reden hierachter is dat er, met het vastleggen van de motorregels voor 2026, ook beperkingen qua financiën en andere resources komen voor wat de fabrikanten aan motorontwikkeling mogen doen. Werken Red Bull en Porsche/Audi onafhankelijk aan een motor om vervolgens data te delen, dan zouden ze deze regels kunnen ontduiken.

Porsche of Audi zou natuurlijk ook Red Bulls motorprogramma kunnen overnemen. Motormarktkenner Mark Gallagher vertelde FORMULE 1 dit onwaarschijnlijk te achten. “Waarom zou Red Bull nu zoveel in een motorproject investeren, om tóch weer met een automaker in zee te gaan? Dan hebben ze ook de controle niet, die ze zo graag willen.”

(tekst loopt door onder de foto)

Red Bull is bezig met de constructie van een eigen Powertrains-afdeling op haar campus in Milton Keynes. Foto: Red Bull.

Heet hangijzer

In de gesprekken over de nieuwe motorregels, zijn de ‘spelregels’ waaraan nieuwe fabrikanten zich moeten houden, net als de vraag of Red Bull als een nieuwe fabrikant telt aangezien het de Honda-motoren overneemt, zoals bekend een heet hangijzer.

Mercedes-teambaas Toto Wolff zei eerder al nieuwe fabrikanten te verwelkomen, maar dat ze niet te veel voordelen moeten krijgen. Wolff verklaarde tegenover Autosport dat er een ‘balans’ gevonden moet worden. Dit ook omdat het Mercedes, Renault en Honda ook jaren heeft gekost om competitief te zijn.

Enige haast is echter wel geboden bij het bereiken van een compromis. De deadline voor het vastleggen van de nieuwe motorformule ligt op medio december. Rond die datum zal de Volkswagen Group dan ook beslissen of het daadwerkelijk de Formule 1 betreedt. Het huidige voorstel zou echter dusdanig zijn dat het dit ‘serieus’ overweegt.

Lees ook: Porsche ‘overweegt serieus’ intrede in Formule 1