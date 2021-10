Nu de nieuwe motorformule voor de Formule 1 steeds vastere vorm krijgt en de deur voor 2026 open is gezet voor de Volkswagen Group, steken ook gelijk de berichten over een toekomstige relatie met Red Bull de kop op. Hoe waarschijnlijk is dat eigenlijk? FORMULE 1 Magazine vroeg het twee motorexperts.

In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine, nr. 13, staat een uitgebreide analyse van Red Bulls motorproject. Als Honda zich eind 2021 terugtrekt, neemt Red Bull het heft immers in eigen handen. Het is een project dat veel kansen biedt, maar waar ook risico’s aan kleven. Dat stellen althans motorspecialist Ernest Knoors en motormarktkenner Mark Gallagher. Beide experts worden uiteraard ook naar hun visie op ‘het Volkswagenvraagstuk’ gevraagd.

Historische banden

Knoors, die in de Formule 1 voor Cosworth, BMW en Ferrari werkte, acht het niet onrealistisch dat Red Bull de handen ineenslaat met de Duitse automaker die behalve naamgever Volkswagen ook merken als Porsche, Audi en Lamborghini in haar portfolio heeft. Onder meer omdat Red Bull historisch warme banden heeft met het concern. “De link is nog steeds heel goed”, weet Knoors.

“Een van de redenen dat ze het destijds zo hard speelden met Renault is dat ze overtuigd waren dat Porsche Formule 1 ging doen.” Knoors doelt daarmee op 2016-2018, toen Porsche een conceptmotor op de proefbank had liggen. “Door het Dieselgate-schandaal van Volkswagen is er echter een streep door gezet.” Red Bull zou volgens Knoors absoluut gebaat zijn bij een relatie met Volkswagen. Vooral voor het ontwikkelen van een nieuwe motor voor 2026.

Wat volgens Knoors bij het ontwikkelen van een nieuwe motor tegen Red Bull spreekt, is dat het in tegenstelling tot Mercedes, Ferrari en Renault niet kan teren op de resources, ervaring en ‘diepgang’ van een grote automaker. Een relatie met een automaker of motorspecialist zou dus uitkomst bieden qua research & development. Maar, benadrukt Knoors, voor een Audi of Porsche brengt een Formule 1-entree wel het risico van imagoschade mee als succes uitblijft.

Williams – Volkswagen?

Gallagher, van 2009 t/m 2011 een van de topmannen bij motorfabrikant Cosworth, leest de Volkswagen-geruchten anders. “Dit is puur mijn persoonlijke interpretatie, maar ik denk dat je qua Volkswagen en de Formule 1 niet verder hoeft te kijken dan Williams en hun CEO Jost Capito.” Capito is immers een man met een uitgebreid Volkswagen-verleden.

Red Bull, zo denkt Gallagher bovendien, houdt ook liever zelf de regie in handen. “Het zou nergens op slaan als ze nu zoveel tijd en geld in dit eigen project steken en zich toch weer aan een automaker verbinden. Dat strookt ook niet met hun uitspraken over zelf de controle hebben. Gevoelsmatig: als ze een relatie met een automaker mogelijk achtten, hadden ze eerder een ‘interimprogramma’ opgezet. Dan zouden ze het nu niet zo uitgebreid aanpakken.”

