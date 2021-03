Marko over Red Bull en Porsche, motortips van Pérez en het eigen motorproject

De altijd spraakzame Helmut Marko heeft in de laatste aflevering van Sport und Talk aus dem Hangar-7 van Red Bulls Servus Tv een uitgebreide update gegeven over alle motorplannen van Red Bull. Inclusief over of het nou met Porsche om de tafel zit of niet. Het woord is aan Herr Doktor.

Over de Porsche-geruchten

“Ik heb in het verleden met veel verschillende automerken gesproken, en we spreken ook in het heden met verschillende mogelijke motorpartners”, reageert Marko voor zijn doen opvallend terughoudend op de laatste Porsche-geruchten – en zonder Porsche en de overkoepelende Volkswagen Group met naam en toenaam te noemen.

Hoewel er de laatste tijd weer volop geruchten rondzingen over een mogelijke Formule 1-entree van de Volkswagen Group per 2025 en deze volgens de BBC en Motorsport dichterbij zou zijn dan ooit, houdt Marko zich dus op de vlakte. “Er is nog niks besloten”, maakt hij in elk geval duidelijk, ondanks dat Red Bull dé ideale kandidaat zou zijn voor de Volkswagen Group waar het sowieso nauwe banden mee heeft.

Over de motortips van Pérez

Los van dat Red Bull denkt zich op rijdersvlak versterkt te hebben met de komst van racewinnaar Sergio Pérez, sprak Marko al eerder de hoop uit dat de Mexicaan het team ook van nuttige informatie kan voorzien over de hybride Mercedes-motor waar hij zeven jaar lang mee heeft gereden. En Pérez stelt wat dat betreft niet teleur: “Hij heeft ons al veel interessante informatie gegeven over de Mercedes-motor.”

Het gaat daarbij, legt Marko uit, vooral om zaken als de driveability van de Mercedes-krachtbron. Ook waardevol, vervolgt Marko, zijn enkele details van Pérez over hoe zijn vorige team Racing Point (nu Aston Martin) werkt – en dan vooral hoe het met de banden omspringt. “In Turkije stonden ze in de regen op pole, dus het is nuttig te weten hoe ze daar met de banden omgingen.”

Over Red Bulls eigen motorproject

Terugkomend op het topic van motoren, is het volgens Marko vooral belangrijk dat Red Bull ‘zelfredzaam’ is en haar lot niet meer als klantenteam in de handen van anderen hoeft te leggen. Per 2022 gaat het, na het vertrek van fabriekspartner Honda, ook haar eigen motorproject runnen op basis van de Honda-motoren.

Ook zonder nieuwe partner – zoals Porsche – biedt het aanstaande project perspectief, zegt Marko. “Technisch gezien zouden we die motoren ook zelf verder kunnen ontwikkelen, zolang de nieuwe motorformule voor 2025 niet te complex en duur wordt.” Red Bull probeert daarbij ook engineers van andere motorfabrikanten als Mercedes, Ferrari en Renault te strikken, vertelt hij aan F1-Insider.

Een ‘nee’ van Cowell?

Volgens datzelfde F1-Insider staat er een grote naam bovenaan Red Bulls verlanglijstje: Mercedes’ voormalige grote motorbaas Andy Cowell, die wordt gezien als de architect van de succesvolle Mercedes-motoren van de afgelopen jaren. Cowell zou Red Bull volgens diezelfde publicatie echter hebben laten weten dat hij niet beschikbaar is en zich op andere projecten richt met zijn eigen firma.