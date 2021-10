De laatste hobbels zijn genomen voor de entree van nieuwe motorfabrikanten in de Formule 1. Met een akkoord over de nieuwe krachtbronnen staan volgens de Duitse publicatie Auto Motor und Sport (AMuS) alle seinen op groen voor Audi en Porsche. De nieuwe deal wordt volgende week in Turkije officieel aangekondigd, verwacht AMuS.

De huidige fabrikanten Mercedes, Ferrari, Renault en Red Bull/Honda zijn overeengekomen dat er concessies gedaan worden. Daarmee komt de deur open te staan voor de entree in 2026 van merken vanuit de Volkswagen Group, volgens AMuS wil de groep met zowel Porsche als Audi als motorfabrikant in de koningsklasse uitkomen.

V6 Turbo

Sommige onderdelen van de motor blijven hetzelfde, het gaat nog steeds om de compacte 1.6 liter V6 Turbo. De nieuwe krachtbron wordt echter wel een stuk groener. Er zal gebruikt gemaakt worden van CO2-neutrale brandstof, het ingewikkelde en daardoor kostbare MGU-H-component verdwijnt. Het vermogensverlies door deze twee aanpassingen wordt goedgemaakt met een grotere batterij, deze zal 350 kilowatt in plaats van 120 gaan leveren. Volgens AMuS komt dat neer op 476 pk in plaats van 163.

Lees ook: Domenicali: ‘Grote autofabrikanten hebben interesse in F1-entree’

Dat laatste stelt de teams wel voor nieuwe uitdagingen wat betreft het opvangen van de energie. Op de vooras opvangen geniet niet de voorkeur maar het aftappen van dergelijke hoeveelheden op de achteras zorgt voor veel remkoppel, analyseert AMuS. De nieuwe achtervleugels zijn nog niet krachtig genoeg om dat over te brengen, is het vermoeden.

Over oplossingen wordt er al druk nagedacht. Actieve vleugels bijvoorbeeld, plat op de rechte stukken en als het ware rechtop staand voor het aanremmen. Hoe dan ook, het afschaffen van de MGU-H was de belangrijkste voorwaarde van de VW Group, over de budget cap moet nog onderhandeld worden maar de intrede van nieuwe motoren in de F1 lijkt dus aanstaande.

Lees ook: Marko over Red Bull en Porsche, motortips van Pérez en het eigen motorproject

Editie 13 met onder meer een uitgebreid verhaal over het motorproject van Red Bull ligt nu in de winkel. Bestel deze hier.