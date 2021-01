Domenicali: ‘Grote autofabrikanten hebben interesse in F1-entree’

De Formule 1 is met meerdere autofabrikanten in gesprek over een mogelijke instap in de koningsklasse. Dat zegt Formule 1-CEO Stefano Domenicali, al houden de fabrikanten in kwestie dit volgens hem nog liever even stil.

Namen noemt Domenicali dan ook niet in interview met Sky Sports F1, maar hij maakt er geen geheim van dat er serieuze interesse voor de Formule 1 is van ‘belangrijke’ partijen. “Wat ik wel kan zeggen is dat we dus met andere fabrikanten spreken, al houden zij dat tot op heden liever stil. Het zijn echter belangrijke bedrijven, die de waarde van de Formule 1 als platform beseffen”, zegt de Italiaan.

Wat hierbij volgens Domenicali voor de Formule 1 spreekt, is dat de automobielindustrie beseft dat er naast de productie en ontwikkeling van volledig elektrische auto’s en aandrijflijnen ook zeker ‘een mooie toekomst’ is voor hybrides. “Als sport moeten we dus ook laten zien dat we daarin willen investeren en duurzaam bezig zijn.”

“We concentreren ons daar dan ook samen met de teams en huidige fabrikanten op, maar tegelijkertijd brengen we de kosten naar beneden”, verklaart Domenicali. Dit uiteraard via de budget cap die dit jaar is ingevoerd, maar ook door het streven om ervoor te zorgen dat de volgende generatie motoren stukken goedkoper wordt dan de huidige krachtbronnen, die volgens hem veel te duur zijn.

Belangrijk is natuurlijk wel dat de hybridetechnologie in de Formule 1 ‘relevant blijft voor straatauto’s’, weet Domenicali. Los van de technologie, zo vervolgt hij, is de Formule 1 als sport en platform natuurlijk ook qua marketing en imago van waarde voor een autofabrikant. Momenteel zijn Mercedes, Ferrari, Renault en Honda in de Formule 1 actief, al verlaat Honda de sport eind 2021 als motorfabrikant.

