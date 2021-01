F1 overweegt kortere kalender met roulerende Grands Prix

In 2021 wil nieuwbakken F1-baas Stefano Domenicali nog vasthouden aan de geplande 23 races. De Italiaan wil dat doen met de huidige kalender dan wel een gewijzigde, de alternatieven staan klaar. Maar Domenicali zegt ook dat er in de toekomst wellicht ruimte is om na te denken over een kortere kalender met roulerende races.

Lees ook: ‘Monaco, Bakoe en Canada ook van de kalender, vervanging staat al klaar’

Domenicali zegt in gesprek met Sky Sports zich te beseffen dat voor 2021 het cijfer 23 heilig is. “23 races is een heel belangrijk aantal, zonder twijfel. Als het gaat om kwantiteit, voor de wereldwijde aandacht en om de toewijding van alle betrokken mensen.” Toch snapt Domenicali dat er over het aantal races verschillend wordt gedacht in de paddock. “Je kan er op twee manieren naar kijken. Iemand kan zeggen dat het er teveel zijn, anderen zullen er geen probleem in zien.”

De tijd zal leren wat de conclusie zal zijn, denkt Domenicali. En veel hangt af van het eindresultaat: “Ik denk dat de oplossing van dit vraagstuk ligt in de vraag of wij in staat zijn om een ongelooflijk product te leveren.” En mochten 23 races teveel blijken te zijn, is er nog een andere oplossing, stelt de voormalig Ferrari-baas en Lamborghini-CEO.

“We kunnen naar een situatie gaan waar we misschien een kleiner aantal races plannen maar bepaalde locaties gaan rouleren. Dit is iets waar we mee bezig zijn, we zijn dit jaar druk aan het nadenken over en voorbereiden op een wereld die weer enigszins normaal zal zijn.”

Lees ook: GP’s van Australië en China uitgesteld, Imola weer op de kalender