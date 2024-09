Het hing al een tijdje in de lucht, maar maandag bevestigde Alpine dat het in de toekomst verdergaat als klantenteam. Op dit moment worden de bolides van coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon nog aangedreven door de eigen Renault-krachtbronnen, maar vanaf 2026 kiezen de Fransen voor een nieuwe leverancier. Mercedes, dat met Aston Martin een klant verliest, lijkt de beste papieren te hebben om Alpine van motoren te voorzien.

Met het vertrek van teambaas Bruno Famin kwam de status van Alpine als fabrieksteam al in het geding. Meerdere bronnen suggereerden dat de motorenfabriek in Viry-Châtillon zich in de toekomst zou richten op het produceren van geavanceerde motoren voor consumentenauto’s. Alpine heeft immers ambitieuze plannen voor de productie van ‘gewone’ bolides voor op de openbare weg. Deze geruchten leidden tot meerdere protesten van het personeel in Viry.

Maandag maakte het team echter bekend dat de fabriek daadwerkelijk wordt omgebouwd. In de toekomst wordt het ‘een technisch centrum voor straatauto-technologie voor Renault en Alpine’. Tot 2026 zal de faciliteit nog worden gebruikt om turbo-hybridemotoren te leveren voor het Formule 1-team.

Ondertussen is de vraag welke leverancier zich in 2026 aan Renault zal verbinden. Ferrari, Mercedes en Honda blijven voorlopig op de grid, terwijl Audi en Ford hun opwachting maken. Naar verluidt lonkt een samenwerking met Mercedes. Met het wegvallen van Aston Martin – dat een exclusieve deal heeft getekend met Honda – staan de Duitsers open voor nieuwe klanten.

