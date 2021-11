Mercedes-teambaas Toto Wolff zou de komst van nieuwe motorfabrikanten en/of automakers in de Formule 1 verwelkomen, maar wil het nieuwkomers ook niet te makkelijk maken.

Dat er nieuwe partijen interesse hebben om de Formule 1 te betreden – zoals Audi en Porsche – vindt Wolff ‘geweldig’, vertelt hij Autosport.com. Een logisch moment om in te stappen is 2026, als er een nieuwe motorformule geïntroduceerd wordt. De Formule 1 en de huidige fabrikanten plus de Volkswagen Group zijn nu ook in gesprek over die motorregels. De nieuwe motoren moeten simpeler en goedkoper worden, om een instap aantrekkelijker te maken.

Een bijkomend discussiepunt is of nieuwkomers extra vrijstellingen moeten krijgen om een motor te ontwikkelen. Wolff vindt dat fabrikanten die interesse in de Formule 1 tonen, best gestimuleerd mogen worden om de sport ook echt te betreden. Ze mogen dus best enige hulp krijgen. “Ik snap namelijk wel dat een grote automaker niet instapt om totaal niet competitief te zijn. Dat risico moeten we vermijden.”

Champions League

Tegelijkertijd, benadrukt Wolff, wil hij nieuwkomers ook niet te veel cadeau doen. De reden daarvoor? “De Formule 1 is de Champions League. Je kan niet verwachten gelijk de eerste keer de finale te halen en te winnen.” Als voorbeeld wijst hij naar Mercedes zelf. De eerste jaren van haar rentree als fabrieksteam – van 2010 tot en met 2013 – waren weinig succesvol. “Het heeft ons bloed, zweet en tranen én slechte resultaten gekost om te komen waar we nu staan.”

Wolff haalt ook aan dat Honda ‘vreselijke jaren’ achter de rug heeft, net als Renault. “We hebben allemaal moeten knokken om uiteindelijk races en titels te winnen.” Het zou dus ook niet fair zijn het nieuwkomers te makkelijk te maken. “Nieuwe fabrikanten aantrekken is dus een kwestie van balans”, meent hij. Volgens Wolff gelooft geen fabrikant die een motorproject begint overigens ook nog dat het ‘komen, zien en overwinnen’ is. “Je moet het de tijd geven.”

